Espai comunicatiu català

La campanya "Reciprocitat Ara!" ix al carrer

Des de les comarques del Gironès i La Selva fins al Baix Vinalopó passant per La Marina, han aparegut pancartes demanant la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català/valencià.

La campanya Reciprocitat Ara!, activa des de gener de 2020, porta la reivindicació als carrers de Bescanó, Anglès, Salt, Benimeli, Ondara i Crevillent per a reiterar que la necessitat de reciprocitat dels mitjans de comunicació en llengua pròpia encara no s'ha solucionat.

Antoni Infante, portaveu de la campanya Reciprocitat Ara!, impulsada per Decidim –Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià– i Plataforma per la Llengua ha declarat:

"La qüestió de la reciprocitat plena és d'urgència per a la socialització de la nostra llengua en un context d'emergència lingüística, el català/valencià està perdent parlants habituals, entre altres coses, perquè quasi no poden consumir productes audiovisuals en la seua llengua amb la normalitat i la facilitat de qualsevol altra llengua normalitzada. Aconseguir la reciprocitat plena, és a dir, que tots els canals de televisió i ràdio en la nostra llengua es puguen veure en els territoris on el valencià/català n'és la llengua pròpia, és condició necessària (encara que no única) per a millorar la situació de la nostra llengua a tot el domini lingüístic".

Així doncs, la reivindicació ja no és simplement poder veure la Televisió de Catalunya a la resta de territoris, sinó crear un espai comunicatiu potent en català on a tot el domini lingüístic es puga gaudir de les diferents televisions i ràdios en tots els formats possibles.

El darrer acord per a incorporar d'À Punt a Bon Dia TV on ja participen TV3 i IB3, la cooperació de les corporacions televisives en la producció de sèries i pel·lícules com "La mort de Guillem" i "Frederica Montseny" o l'emissió de sèries de producció pròpia en les altres cadenes del domini lingüístic, com "La forastera", produïda per À punt a TV3, o "Merlí", produïda per TV3 a À Punt, són sens dubte fites importants, fruit de la pressió continuada de la societat civil i la bona entesa dels actuals governs autonòmics, però no suficient. Per això, la campanya assegura que més i més ciutats en les setmanes vinents i mesos, s'alçaran amb clams per la reciprocitat audiovisual plena.