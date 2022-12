llibertat d'expressió

Twitter tanca el compte de la campanya Reciprocitat Ara! per "infringir les normés d'ús"

Ahir a les 22h, van tancar temporalment el compte de Twitter de la campanya Reciprocitat Ara!, @reciprocitat. Segons la notificació que van rebre els impulsors de la campanya, per "infringir les normés d'ús". Tot seguit, s'ha reclamat que anul·len aquesta decisió.

Repassant totes les normés d'ús d'aquesta xarxa, l'única remota possibilitat d'infracció és la referida a "No pots enviar, publicar ni mostrar cap contingut de vídeo als nostres serveis o mitjançant aquests que inclogué publicitat de tercers".

Segons un comunicat de la plataforma que impulsa la campanya aplunta que "només han pogut ser el president Ximo Puig o el seu equip, els que hagen cursat a la direcció de Twitter, alguna queixa referida al vídeo que vam utilitzar en la notícia/innocentada del dia 28, on apareix el mateix president demanant la reciprocitat. És l'únic vídeo que podria acostar-se als motius de suposada infracció. Hem de dir que aquest vídeo no ha estat manipulat. Simplement, es van editar els dos talls on Ximo Puig nomena la reciprocitat. És cert que si es visiona tot el vídeo original, la reciprocitat a la qual es refereix Ximo Puig, no és la de la reciprocitat dels mitjans de comunicació públics que emeten en la nostra llengua, però això és un tema que qualsevol persona sensata ja podia deduir del comunicat que vam enviar des de Reciprocitat Ara, als mitjans de comunicació".

També diu el comunicat que "A Ximo Puig i al seu equip, sembla que els ha molestat molt que eixe vídeo i la mateixa notícia/innocentada, s'haja convertit en viral en les xarxes. Fins ara, l'equip del president i el mateix Ximo Puig, havia mostrat més professionalitat, assumint que en el seu sou --que paguem entre tots i totes—va també la gestió política de les diverses crítiques que la ciutadania li puguem fer".

La campanya Reciprocitat Ara, remarca que no defallirà en continuar de les més diverses formes, fins a assolir l'objectiu pel qual va néixer, que no és altre que exigir als nostres governs que apliquen i garantisquen els drets de les comunitats lingüístiques minoritzades tal com es comprometé, lliurement, en 2001, l'estat espanyol amb la signatura de la Carta de llengües regionals o minoritàries. I açò implica garantir la reciprocitat entre les televisions que emeten en la nostra llengua pròpia en altres comunitats autònomes.