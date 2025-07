ANTIMONÀRQUICS

La família reial torna a les Comarques Gironines de la mà de l’alcalde d’ERC de Sant Martí Vell

Els actes celebrats a principis de juliol van servir per establir els contactes necessaris i aconseguir el vist-i.plau per la visita reial a Sant Martí Vell.

Han esborrat algunes fotografies dels actes de la FPdGI a Sant Martí Vell de fa un mes (casualment on es veia l'alcalde). Les imatges que han desaparegut de la pàgina web i el drive de la Fundación Princesa de Girona són les que es poden veure en aquesta notícia.

El grup Som Poble, cap de l'oposició, ha demanat un ple extraordinari per aquest dimecres 23 de juliol per aprovar la moció antimonàrquica i que la Fundació i la família reial siguin informats que no són benvinguts ni a Sant Martí Vell, ni al Gironès, ni a la resta del país.



L’alcalde d’ERC va mentir al ple municipal. A la pàgina de la Fundació Princesa de Girona apareixen fotos de l’alcalde a diferents actes celebrats a Sant Martí Vell, un dels quals és el que va explicar al ple, en altres fotos apareix al costat del president, Francisco Belil, del director general, Salvador Tasqué, de la Fundació Princesa de Girona, i també en altres fotos apareix en un acte/apat dins el Restaurant Sant Martí Vell (de la seva propietat). Aquestes fotografies demostren que les paraules de l’alcalde minimitzant la seva participació no eren veritat i que es va reunir amb els màxims responsables de la Fundació Princesa de Girona.



L’alcalde fa com a mínim una setmana que va ser informat de la visita reial a Sant Martí Vell, tal com ha reconegut. No va informar al poble ni a l’oposició, amagant la informació i actuant com ja té acostumats a l'oposició d’una manera caciquil i sense cap ganes de fer participar als grups o a la ciutadania.



L’alcalde ha estat col·laborant en l’organització de l’esdeveniment, fa uns dies va informar que s’instal·laria un camió per millor la cobertura telefònica del poble, que és dolenta. Ara s’ha sabut que el camió de Movistar, que s’ha instal·lat en una parcel·la propietat de la família de l’alcalde, és per millorar la cobertura telefònica per l’acte monàrquic del dia 24 de juliol. També cal destacar que ahir, 21 de juliol, curiosament es veien jardiners desbrossant pel municipi i netejant els carrers.



Per tot això exposat, el grup Som Poble denúncia públicament la col·laboració de l’alcalde de Sant Martí Vell amb la Fundació Princesa de Girona, i la seva continuada falta de transparència i mentides envers l’oposició i els veïns i veïnes del municipi.

La Fundació Princesa de Girona sempre ha desitjat poder tornar a prop de Girona a celebrar els seus premis, i per fer-ho necessitava la complicitat d’un municipi. Una entitat patrona de la Fundació amb presència a Sant Martí Vell ha servit per obrir les portes a Sant Martí Vell i l’actitud submisa i complaent de l’alcalde han accelerat la decisió de retornar al Gironès.



Els dies 2, 3 i 4 de juny la Fundació Princesa de Girona i entitats del seu patronat, van organitzar una trobada de joves a Sant Martí Vell. Aquesta jornada es va fer sense que transcendís públicament, ni al poble que va acollir-los ni a Comarques Gironines.



La notícia va saltar a la premsa uns dies després de la seva celebració i apuntava que l’alcalde havia participat en un dels actes.



El 9 de juliol es va celebrar el ple municipal de l’Ajuntament de Sant Martí Vell, en el torn de preguntes, la regidora Silvia Martínez del grup municipal Som Poble, a l’oposició, va preguntar a l’alcalde sobre els actes i la participació o col·laboració de l’Ajuntament o l’alcalde. L’alcalde d’ERC, Robert Vila, va contestar que va assistir a un acte convidat en qualitat d’alcalde, que no hi va assistir per la Fundació Princesa de Girona sinó “per veure l’actuació dels nens”, que era una activitat privada i que ell hi va assistir perquè és la seva feina i responsabilitat.



El 18 de juliol apareix la notícia a diferents mitjans que el proper 23 de juliol la Fundació Princesa de Girona donarà els premis al Liceu a Barcelona i el 24 de juliol aniran a Sant Martí Vell a fer una visita a una entitat del seu patronat i tota la família reial assistirà a la reunió del consell assessor jove i un esmorzar amb els premiats de la Fundació.

El 20 de juliol la Coordinadora Antimonàrquica de Comarques Gironines formada per desenes d’entitats i partits com CUP, Junts o ERC, demana públicament a l’alcalde de Sant Martí Vell que no doni suport als actes monàrquics i que s’oposi a la seva realització.



El 21 de juliol Som Poble - CUP registra una moció a l’Ajuntament de Sant Martí Vell demanant declarar el poble antimonàrquic i que cap càrrec electe assisteix als actes de la monarquia.



El mateix dia ERC fa públic un comunicat on anuncia que el seu alcalde no participarà en cap acte monàrquic.



https://www.fpdgi.org/es/contacto/sala-de-prensa/la-fundacion-princesa-de-girona-ha-celebrado-el-primer-bootcamp-para-cantantes-emergentes-con-proposito-en-sant-marti-vell-un-entorno-unico-restaurado-por-la-celebre-disenadora-de-joyas-y-filantropa/ i drive: https://drive.google.com/drive/folders/1kaBIhZJJaC8mQTYt8X6Gm5BBiLueY-VF?usp=share_link