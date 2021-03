Reciprocitat Ara!

Plataforma per la Llengua demana al govern valencià implementar la reciprocitat dels mitjans de comunicació aprovada per les Corts

La Plataforma per la Llengua treballa des de fa molts anys perquè els mitjans de comunicació en la nostra llengua es puguen rebre a tots els territoris de parla catalana. Actualment, a l’estat espanyol, sí bé existeix reciprocitat de senyal entre TV3 i IB3, aquests dos canals no es poden veure al País Valencià. Alhora, la televisió valenciana À Punt no es pot sintonitzar des de Catalunya, ni des de les Illes Balears. Amb l’objectiu de revertir aquesta anomalia impròpia del segle XXI, la Plataforma per la Llengua i l’entitat valenciana Decidim impulsen des de fa un any la campanya "Reciprocitat Ara".

La pressió exercida als poders públics ha obtingut un retorn positiu amb la recent aprovació a les Corts valencianes d’una proposició no de llei per a la “reciprocitat total” dels mitjans de comunicació en català. Concretament, la iniciativa s’ha aprovat a la comissió parlamentària de radiotelevisió amb els vots favorables de Compromís, PSPV i Unides Podem, que són els tres partits signants de l’Acord del Botànic.

La proposició no de llei insta el govern valencià a “aprofitar la banda ampla de l’actual múltiplex existent per fer efectiva l'entrada de TV3 i IB3” al País Valencià. Alhora, reivindica que es demane novament al govern espanyol el retorn al País Valencià del múltiplex retirat de forma arbitraria el 2014 per l’executiu de Mariano Rajoy. Finalment, l’acord de les Corts demana dur a terme una revisió de les llicències de TDT que no estan complint-ne la concessió.

Tenint en compte que els partits que han aprovat aquesta proposició no de llei són els mateixos que governen en coalició al Consell de la Generalitat Valenciana, des de la Plataforma per la Llengua demanem que aquesta declaració d’intencions es traduïsca ràpidament en fets. Tal i com estableix la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, els ciutadans de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià han de tenir l’opció de sintonitzar tots els canals públics de ràdio i televisió que s’emeten en la llengua pròpia del seu territori. Aquesta reciprocitat augmentaria l’oferta audiovisual dels catalanoparlants i, alhora, garantiria que el sector audiovisual en català pogués arribar a un mercat de més de 10 milions de parlants.