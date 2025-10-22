Un any després de la tragèdia, el poble valencià es manté alçat per dignitat, justícia i la dimissió de Mazón

Un any després dels devastadors aiguats del 29 d’octubre de 2024, més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, junt amb les associacions de víctimes de la DANA, els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià, convoquen una manifestació per al dissabte 25 d’octubre a les 18 hores a València.
La marxa eixirà de la plaça de Sant Agustí i recorrerà els carrers Xàtiva, Colom, Palau de la Justícia, Alfons el Magnànim, la Pau, la plaça de la Reina i els carrers Brodadors i Micalet fins a arribar a la plaça de la Mare de Déu, on culminarà amb la lectura d’un manifest col·lectiu.
Les entitats convocants reclamen, de nou, la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i denuncien que, dotze mesos després de la catàstrofe, encara no s’han assumit responsabilitats polítiques. “L’única informació que hem rebut per part del govern han sigut mentides. Durant aquest temps només hem sabut el que va passar a colp d’auto judicial i gràcies al treball d’investigació de la premsa compromesa amb la veritat”, afirmen en el comunicat conjunt.
Els col·lectius denuncien que el maltracte institucional a les víctimes és “l’altra cara de la mateixa moneda” i que Mazón i el seu consell “ignoren i rebutgen les seues peticions, perquè fer-ho seria reconéixer que són responsables”.
Segons les entitats, la reconstrucció s’ha fet pensant en els beneficis econòmics i no en les necessitats de les persones. “Intenten imposar una normalitat que no existeix: encara hi ha desperfectes als barris, alumnat en barracons, serveis públics insuficients i manca de plans d’emergència. No s’ha garantit alternativa habitacional per a qui ho ha perdut tot ni accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.”
Homenatge a les víctimes i al poble solidari
Amb aquesta nova convocatòria, les entitats volen retre homenatge a les 231 víctimes mortals, a les persones afectades i a totes aquelles que es van bolcar solidàriament per ajudar a superar la tragèdia.
“Davant l’actitud miserable de Mazón i el seu consell, el voluntariat, les persones treballadores del camp, el personal dels serveis d’emergència, els mitjans de comunicació amb vocació de servei públic, els CLER i el conjunt de la societat civil han donat exemple de dignitat i coratge. I ho tornaran a fer el 25 d’octubre”, conclou el comunicat.
Un any després de la barrancada, el poble valencià es manté alçat, amb memòria i orgull, per exigir veritat, responsabilitats i una reconstrucció centrada en les persones.