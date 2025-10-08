Llibertat.cat
Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports

Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports

L’entitat demana al Govern que augmenti de dues a tres les hores setmanals de llengua catalana per fer front a l’emergència lingüística i millorar les competències dels estudiants. El manifest es pot consultar i signar a través del web de Plataforma per la Llengua.

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest migdia, al Parlament, un manifest per reclamar al Govern que augmenti les hores de català a batxillerat de dues a tres setmanals. L’entitat fa una crida a tota la ciutadania a signar el text a través del web i alerta que “és urgent prendre mesures per millorar les competències de català dels estudiants”, en paraules de la seva vicepresidenta, Mireia Plana, que ha presentat el manifest davant dels mitjans.

El document compta ja amb el suport de la majoria de sindicats educatius —USTEC-STEs, Comissions Obreres, UGT, Intersindical, COS i SEPC—, així com del col·lectiu Docentscat, format per professors de llengua i literatura catalanes.

Plana ha recordat que l’entitat ja va presentar al·legacions al nou decret curricular de batxillerat, impulsat pel Departament d’Educació, per revertir el manteniment de les dues hores lectives actuals. “L’increment d’una hora és un pas imprescindible per revertir la davallada del nivell de català oral i escrit entre els estudiants”, ha subratllat.

Segons Plataforma per la Llengua, la nota mitjana de llengua i literatura catalanes a les PAU és la més baixa de totes les assignatures comunes, i les proves orals recents mostren que els alumnes “parlen millor el castellà que el català”. L’entitat considera que aquestes dades evidencien la necessitat d’una resposta immediata per part del Govern.

A més, recorda que el Parlament de Catalunya va instar el 27 de març a “recuperar una hora lectiva addicional” i que, per tant, l’executiu “hauria d’aplicar aquest mandat que representa la voluntat popular”. També denuncia que mantenir només dues hores de català “contradiu el compromís expressat pel mateix Govern i el contingut del Pacte Nacional per la Llengua, que estableix garantir la competència oral i escrita plena en català en acabar l’etapa educativa obligatòria”.

Per a l’organització en defensa dels drets lingüístics, aquesta és una reivindicació històrica i transversal, amb el suport tant del Parlament com de la comunitat educativa, i que “no pot tornar a ajornar-se”. “No ens podem permetre perdre aquesta oportunitat per millorar la presència del català a l’educació”, ha conclòs Plana.

