Decidim fa una crida contra els intents de Mazón de controlar À Punt i convertir-lo en una eina contra el valencià

Decidim, la plataforma que acull al sobiranisme polític valencià, clama contra el propòsit del govern del PP, presidit per Carlos Mazón, de controlar À Punt per a impedir que informe professionalment i de forma independent. A més, la plataforma sobiranista critica que el govern valencià actual tracte de convertir l’ens, en una eina contra el valencià. Una televisió pública ha de promoure informació des d’una perspectiva valenciana, autònoma i professional i també ha de promoure l’ús de la llengua pròpia. Considerem una agressió molt greu a la societat valenciana la progressiva substitució del valencià per programació en castellà que afecta a la situació d’una llengua minoritzada com la nostra. Una televisió pública valenciana no només hauria de promoure la creació audiovisual valenciana i en valencià, sinó que hauria de ser íntegrament en valencià. En un context de mitjans majoritàriament en castellà, À Punt ha de se clarament motor de normalització lingüística.

Des de Decidim acusem a Mazón i el seu govern de promoure la castellanització d’À Punt, alhora que abandona el paper fonamental que la radiotelevisió pública hauria de tenir com a mitjà valencianitzador. Considerem que és un atac a la normalització lingüística, al dret dels valencianoparlants a viure en valencià, i, alhora, una nova barrera que dificulta que els valencians castellanoparlants puguen acostar-se al valencià.

Cap al model de Canal 9

Ja fa uns mesos va generar inquietud el fet de la recuperació de Francisco Aura, un dels gestors de les pitjors èpoques de Canal 9, així com per carregar-se els diferents contrapesos com ara el Consell de ciutadania i altres eines de participació i control de la primera llei d’À Punt. Malgrat les crítiques a l’insuficient impuls donat a la radiotelevisió valenciana pel Botànic, Decidim reivindica el paper clau d’À Punt per a informar sobre la DANA i que el poble valencià vol que seguisca tenint. Aquesta situació extrema va posar en evidència i en el debat públic el paper necessari d’una mitjà públic valencià i autònom del govern per garantir la qualitat democràtica del nostre país. Exigim una televisió pública, en valencià que informe sobre la realitat valenciana de forma apartidista i autònoma.

Decidim convida la ciutadania i els professionals de la comunicació a defensar la televisió pública per a evitar que es torne el model corrupte i manipulador dels darrers anys de Canal 9. La progressiva degradació d’aquella primera televisió pública va ser un dolorosíssim procés de pèrdua que no es pot tornar a repetir. Tindran el poble valencià enfront per parar-los.

Decidim és la plataforma del sobiranisme polític valencià, amb més de 12 anys d'història, que ha participat activament, entre altres, en la Crida pel Finançament i en les manifestacions contra la gestió del govern valencià de la crisi de la DANA que va provocar més de 200 morts.