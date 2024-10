Discriminació lingüística

ACPV exigeix la dimissió immediata de Carlos Mazón

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) manifesta la seua profunda indignació davant les recents declaracions del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, qui ha afirmat que el valencià és «una llengua imposada massa temps». Aquestes paraules són un atac inacceptable contra la llengua pròpia del poble valencià i demostren una incomprensió absoluta de la història i la realitat lingüística del nostre territori.

ACPV recorda que el valencià, lluny de ser una llengua imposada, és una llengua pròpia i històrica del País Valencià, que ha estat objecte de persecució institucional i discriminació durant segles. Actualment, el valencià es troba en una situació de diglòssia i de risc de desaparició, encara en desigualtat respecte al castellà. Les institucions valencianes tenen l’obligació, per llei, de protegir i promoure l’ús del valencià, no d’atacar-lo ni deslegitimar-lo.

És especialment greu que aquestes paraules vinguen de qui hauria de representar tot el poble valencià, sense exclusions. Les declaracions de Carlos Mazón no només mostren un menyspreu cap a la nostra llengua, sinó que també revelen una falta de compromís amb la diversitat i la riquesa cultural del nostre territori.

Per tot això, des d’ACPV demanem la dimissió immediata de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana. Considerem que una persona que expressa aquest tipus de prejudicis no està capacitada per exercir la representació de tot el poble valencià, especialment quan està en joc la defensa de la nostra identitat lingüística i cultural.

Per totes aquestes raons creiem que la solució l’ha de donar el poble amb la mobilització contínua per lluitar pels nostres drets lingüístics, la nostra llengua i cultura. La primera d’aquestes proves serà el dia 9 d’Octubre, Diada del País Valencià. És una oportunitat per seguir reivindicant la normalització del valencià a tots els àmbits socials. La manifestació eixirà a les 18:00 h de la plaça Sant Agustí de València i ha estat organitzada per totes les entitats que conformen la Comissió 9 d’Octubre.

Les dades que desmenteixen les paraules del cap del Consell

Diversos informes, incloent-hi els d’El Tempir, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, confirmen que el valencià es troba en risc de desaparició, especialment a les comarques del sud com l’Alacantí i al Baix Segura, on el seu ús és pràcticament residual. Aquests estudis assenyalen que la transmissió intergeneracional ha disminuït significativament, mentre que l’oferta educativa en valencià és insuficient i l’ús en àmbits públics és molt limitat. A més, el valencià continua en una situació de diglòssia, amb el castellà dominant la majoria d’interaccions socials i institucionals, posant en perill la supervivència de la llengua sense mesures urgents per revertir aquesta tendència.