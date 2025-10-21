Mataró acollirà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) amb la col·laboració del nucli local de la CAL de Mataró celebrarà el pròxim diumenge 16 de novembre, a les 11 del matí, la XXIII edició dels Premis Nacionals Joan Coromines, que enguany tindran lloc a la Biblioteca Antoni Comas de la ciutat. Uns guardons que, any rere any, volen reconèixer la trajectòria de persones, associacions i empreses que treballen per la normalització de la llengua, la cultura i la nació catalana.
En aquesta edició, els premis posen en valor cinc trajectòries representatives de la lluita i la constància al servei del país:
-
Carles Castellanos i Llorenç, referent històric del moviment independentista i defensor incansable de la llengua catalana, és reconegut per tota una vida de compromís intel·lectual i polític al servei de l’alliberament nacional i la cohesió lingüística dels Països Catalans.
-
Fundació Reeixida, que des de fa anys impulsa projectes de recuperació de la memòria històrica i lingüística, és una de les entitats més actives en la difusió del llegat republicà.
-
Gerard Furest i Dalmau, filòleg, professor i activista sindical, és reconegut pel seu paper en la defensa de la llengua a l’ensenyament i en la conscienciació sobre el valor social del català com a eina de cohesió i emancipació.
-
Rosa Montero i Verdalet, (guardó local), treballadora a favor de la normalització del català en el món docent.
-
Montserrat Úbeda i Pla, (guardonada a títol pòstum), fou llibretera i activista cultural que va fer de la seva vocació un espai de resistència i de llibertat. La seva trajectòria és recordada com a exemple de compromís amb la cultura catalana i el país.
L’acte comptarà amb els parlaments del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila i Moreno; de l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; de la representant del nucli local de la CAL, Juliana Bacardit i Garriga; i del president de la CAL, Jaume Marfany i Segalés.
Per completar la celebració, el públic podrà gaudir d’una lectura de textos de Mercè Rodoreda, a càrrec de Lola Casas i Peña, i de l’actuació de la coral La Perla de l’Havana, que posarà el toc musical a la jornada.
Les persones interessades a assistir-hi poden reservar plaça escrivint a cal@cal.cat o trucant al 93 415 90 02. La CAL posarà a disposició un autocar amb sortida des d’Esplugues i Barcelona, amb un cost simbòlic de 10 € per a socis i 15 € per a no socis.
Amb aquests reconeixements, la CAL vol retre homenatge a aquells que han fet del català i del país una causa de vida, tot mantenint viu l’esperit de Joan Coromines, el gran lingüista que va entendre que la llengua és el fonament de la llibertat col·lectiva.