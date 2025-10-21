Llibertat.cat
Mataró acollirà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines

Llengua, cultura i Nació
Mataró acollirà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines

Carles Castellanos, la Fundació Reeixida, Gerard Furest, Rosa Montero i Montserrat Úbeda rebran els guardons en un acte que tindrà lloc a Mataró el 16 de novembre.

21/10/2025 Llengua

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) amb la col·laboració del nucli local de la CAL de Mataró celebrarà el pròxim diumenge 16 de novembre, a les 11 del matí, la XXIII edició dels Premis Nacionals Joan Coromines, que enguany tindran lloc a la Biblioteca Antoni Comas de la ciutat. Uns guardons que, any rere any, volen reconèixer la trajectòria de persones, associacions i empreses que treballen per la normalització de la llengua, la cultura i la nació catalana. 

En aquesta edició, els premis posen en valor cinc trajectòries representatives de la lluita i la constància al servei del país:

  • Carles Castellanos i Llorenç, referent històric del moviment independentista i defensor incansable de la llengua catalana, és reconegut per tota una vida de compromís intel·lectual i polític al servei de l’alliberament nacional i la cohesió lingüística dels Països Catalans.

  • Fundació Reeixida, que des de fa anys impulsa projectes de recuperació de la memòria històrica i lingüística, és una de les entitats més actives en la difusió del llegat republicà.

  • Gerard Furest i Dalmau, filòleg, professor i activista sindical, és reconegut pel seu paper en la defensa de la llengua a l’ensenyament i en la conscienciació sobre el valor social del català com a eina de cohesió i emancipació.

  • Rosa Montero i Verdalet, (guardó local), treballadora a favor de la normalització del català en el món docent.

  • Montserrat Úbeda i Pla, (guardonada a títol pòstum), fou llibretera i activista cultural que va fer de la seva vocació un espai de resistència i de llibertat. La seva trajectòria és recordada com a exemple de compromís amb la cultura catalana i el país.

L’acte comptarà amb els parlaments del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila i Moreno; de l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; de la representant del nucli local de la CAL, Juliana Bacardit i Garriga; i del president de la CAL, Jaume Marfany i Segalés.

Per completar la celebració, el públic podrà gaudir d’una lectura de textos de Mercè Rodoreda, a càrrec de Lola Casas i Peña, i de l’actuació de la coral La Perla de l’Havana, que posarà el toc musical a la jornada.

Les persones interessades a assistir-hi poden reservar plaça escrivint a cal@cal.cat o trucant al 93 415 90 02. La CAL posarà a disposició un autocar amb sortida des d’Esplugues i Barcelona, amb un cost simbòlic de 10 € per a socis i 15 € per a no socis.

Amb aquests reconeixements, la CAL vol retre homenatge a aquells que han fet del català i del país una causa de vida, tot mantenint viu l’esperit de Joan Coromines, el gran lingüista que va entendre que la llengua és el fonament de la llibertat col·lectiva.

