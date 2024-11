Dana

CGT denuncia a Mazón i qualifica de criminal la gestió de la DANA per part de la Generalitat de València

La Federació Local de CGT València i la territorial de CGT al País Valencià i Múrcia han traslladat a la ciutadania, en una roda de premsa celebrada aquest matí, la seva solidaritat amb les afectades per la DANA del 29 d'octubre passat, però també la seva indignació per la nefasta gestió que el govern valencià ha realitzat d’aquesta catàstrofe, amb desenes de persones mortes i un nombre sense concretar de desaparegudes.

Juan Miguel Font, secretari general de la Federació Local de CGT València, ha expressat que la gestió de la Generalitat, amb Carlos Mazón (PP) al capdavant, es pot titllar de “criminal”. Amb tota la informació que tenia al seu abast va ser incapaç de prendre decisions que posessin fora de perill la ciutadania en general i especialment les persones que estaven treballant en aquell moment.

CGT considera que “es va avisar tard, malament i amb missatges contradictoris”, com es pot comprovar en declaracions del mateix Mazón, on assegurava que a mitja tarda el temporal ja hauria amainat.

Rafael Marco, advocat de CGT València, ha explicat que la denúncia que s'ha posat contra Carlos Mazón i el govern de la Generalitat valenciana es fa en clau sindical, ja que la majoria de persones que han mort o desaparegut estaven en aquells moments treballant. Altres sortien de treballar o es dirigien, després del canvi de torn, als centres de treball. Marco ha afegit que la Fiscalia té tots els mitjans per obrir diligències contra Mazón i el seu govern, un cop estudiï els fets, clarament demostrables.

Finalment, Juan Ramón Ferrandis, secretari general de CGT País Valencià i Múrcia, ha volgut recordar que el govern de Mazón coneixia els avisos de l'AEMET diversos dies abans del temporal que ha arrasat pobles sencers i, una setmana després, manté incomunicats, sense electricitat ni aigua, molts d'aquests municipis valencians. Ferrandis ha explicat que la sensació que es va transmetre per part del màxim responsable polític de la Generalitat valenciana va ser de “tranquil·litat” i que “tot estava en calma”, i que és per això que molta gent es va relaxar i va continuar fent la vida amb total normalitat.

Des de CGT han recordat les pròximes dates de mobilitzacions per demanar la dimissió de Mazón i exigir ajudes per a la població afectada per la DANA. Igualment, des de l'organització vermella i negra han volgut agrair les mostres infinites de solidaritat i suport mostrades per la militància i per molts altres col·lectius i moviments socials, així com de persones particulars, de nombrosos punts de tot l'Estat.