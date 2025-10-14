LANC dona suport a la pagesia del Maresme i denuncia lespeculació urbanística al Pla de Balasc de Santa Susanna

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha expressat el seu suport als pagesos del Maresme en el conflicte per la preservació del Pla de Balasc, una zona agrícola protegida que l’Ajuntament de Santa Susanna pretén requalificar per a ús turístic i hoteler. L’entitat denuncia que aquesta operació respon a “una estratègia sostinguda d’especulació urbanística” impulsada per l’alcalde Joan Campolier, que posaria en risc la pagesia i el patrimoni natural de la comarca.
El Pla de Balasc està classificat com a sòl de protecció agrícola pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, però segons l’ANC, el consistori vol convertir-lo en reserva de sòl urbà “barata” per a futurs projectes del sector turístic.
L’organització independentista alerta que el cas de Santa Susanna pot esdevenir un “pla pilot” per estendre aquest model a altres municipis del Maresme, posant en perill zones agrícoles estratègiques per a la sobirania alimentària i el futur del territori.
Irregularitats urbanístiques i afectació al medi
El comunicat de l’ANC detalla diverses irregularitats urbanístiques comeses en els darrers anys, entre les quals destaca la legalització d’il·legalitats urbanístiques al sector hoteler (PAU 12), la cessió irregular de zones verdes a establiments privats, o el permís tàcit per construir 25.000 m² addicionals de sostre no previst al planejament.
El nou POUM que impulsa l’Ajuntament preveu, a més, traslladar equipaments públics al sòl agrícola del Pla de Balasc, carregant novament el cost sobre el sector agrari.
Un altre punt crític és la gestió de l’aigua: des del gener de 2025, l’Ajuntament estaria extraient massivament aigües freàtiques i abocant-les al mar sense autorització, fet que posa en risc la salinització dels pous agrícoles. Malgrat el requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per aturar l’abocament, les actuacions municipals continuarien.
Crida a la regeneració democràtica
L’ANC aprofita el cas per denunciar també “la degradació democràtica dels partits polítics” i exigir una regeneració profunda com a condició indispensable per avançar cap a la independència. L’entitat critica especialment Junts, a qui acusa d’haver “heretat pràctiques clientelars de l’antiga Convergència” i d’haver incorporat figures “procedents del franquisme” a les seves llistes per interessos territorials i de poder. “És paradoxal que el president del partit, des de Waterloo, prometi suport a la causa pagesa mentre, a nivell local, càrrecs del mateix partit voten just el contrari”, apunta el text.
Acords i demandes
L’ANC ha aprovat quatre acords concrets:
-
Donar suport a la Unió de Pagesos, a l’Assemblea Pagesa del Maresme i a totes les entitats que defensen el Pla de Balasc.
-
Reclamar a la consellera de Territori i a la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità la suspensió de l’aprovació del POUM de Santa Susanna fins a aclarir les irregularitats.
-
Exigir a l’ACA que compleixi les seves pròpies resolucions i garanteixi transparència en la gestió de l’aigua.
-
Sol·licitar a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que retiri Joan Campolier com a vocal a la Comissió de l’Arc Metropolità i designi un altre representant.
“Decidir com volem viure i què volem menjar”
En la part final del comunicat, l’ANC apel·la al dret a decidir en tots els àmbits de la vida col·lectiva, també en la gestió del territori i del model productiu.
“Molts pagesos volen la independència no perquè tot continuï igual, sinó per canviar democràticament les coses. Hem de poder decidir com i on volem viure, què volem menjar i si volem dependre o no de les multinacionals agroalimentàries”, defensa el text.
L’entitat subratlla que la preservació dels espais agraris és un afer col·lectiu i un element clau per a un model de país sostenible, i que la independència ha de ser “una eina per transformar el país”, no pas un objectiu buit de contingut.
“La vella política d’interessos especulatius i intercanvi de vots i càrrecs està caducada —conclou l’ANC—. En la Catalunya per la qual lluitem, s’ha d’erradicar totalment.”