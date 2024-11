Dana

Es manté la pressió contra Mazón al País Valencià

Aquesta vesprada, hi ha hagut una manifestació pels carrers de la ciutat de València per demanar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana i també del conseller d'Educació José Antonio Rovira. A causa de la gestió que s'està fent en les zones afectades per la gota freda.

Els manifestants han volgut denunciar al conselleria d'Educació, ja que ha abandonat les seves responsabilitats en relació als centres educatius afectats per la DANA. Els docents d'aquests indrets assenyalen que estan posant en funcionament els centes, gràcies a la tasca dels treballadors, veinatge i voluntaris sense tenir cap notificació de la conselleria.