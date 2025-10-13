Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan

alliberament de l'espai privat
Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan

La casa que barra el pas del camí que va de la platja de Garbet a Cala Port Joan és propietat de la família Mateu. Els Mateu també són propietaris de El Celler del Pescador i al Grup Peralada (casinos, automoció de luxe...etc..etc..). Són patrons de la Fundación Princesa de Girona. La família Suqué Mateu té una llarga trajectòria de contactes amb el poder. Com es veu al vídeo que em enllaçat a la notícia en Mateu "dels Ferros" va ser un dirigent feixista (Alcalde de Barcelona) i el podem veure amb altres dirigents feixistes com Himmler i Franco (a la casa familiar de la platja de Garbet on el dictador anava a estiuejar).

13/10/2025 Territori

Més de dues-centes persones es van aplegatr ahir al migdia al Mirador dels Canons, a Colera, en una marxa reivindicativa per exigir la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan. La caminada, convocada per Empordà Dempeus amb el suport de Som Mar i SOS Costa Brava, ha sortit del port de Colera i ha arribat fins a la cala Port Joan travessant la finca privada que manté tancat el pas.

L’acció ha volgut visualitzar la vulneració del dret de pas públic i denunciar l’incompliment de la legislació per part de la propietat, que impedeix l’accés a un tram històricament utilitzat per excursionistes i banyistes.

Segons les entitats convocants, la situació s’ha agreujat el darrer any arran de les obres de construcció del xalet de Can Mateu, que han comportat la interrupció del camí i el tancament d’un pas tradicional, obligant els caminants a endinsar-se al mar per continuar el trajecte. “Aquesta apropiació vulnera la normativa vigent, suposa un risc evident per a la seguretat i és un nou cas de privatització d’un espai natural d’ús col·lectiu”, han denunciat.

Les entitats reclamen que es faci efectiva la servitud pública de pas i es garanteixi l’accés lliure als camins tradicionals entre Garbet, Cala Port Joan i Colera, tal com s’ha fet servir històricament. A més, demanen que l’Albera Marítima s’inclogui dins el futur Parc Natural de l’Albera, per protegir un entorn que pateix una forta pressió urbanística i turística.

Empordà Dempeus, integrada per una vintena d’entitats ecologistes i socials —com la IAEDEN–Salvem l’Empordà, Stop Especulació Verda–Som Territori, Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Stop Macroparc Eòlic Marí, Platges Netes de Colera i Portbou, SOS Costa Brava, Albera Lliure de Molins, Amics de la Natura de Cadaqués, Unió de Pagesos i el Centre Excursionista Empordanès—, ha anunciat que continuarà impulsant accions per restituir aquest dret legítim i posar fi a la privatització creixent del litoral.

Des de SOS Costa Brava s’ha recordat que “la defensa del Camí de Ronda és una lluita compartida arreu del litoral gironí” i que és imprescindible “recuperar tots els trams tancats i garantir el dret col·lectiu d’accés al litoral, tal com estableix la Llei de Costes”. La federació ha conclòs: “El litoral és un bé comú i el seu ús públic és irrenunciable.”

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  4. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  5. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  6. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  7. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  8. Catalunya persisteix malgrat els seus polítics
  9. 12 doctubre: de la Hispanitat imposada a la resistència popular
  10. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid