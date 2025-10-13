Més de dues-centes persones es van aplegatr ahir al migdia al Mirador dels Canons, a Colera, en una marxa reivindicativa per exigir la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan. La caminada, convocada per Empordà Dempeus amb el suport de Som Mar i SOS Costa Brava, ha sortit del port de Colera i ha arribat fins a la cala Port Joan travessant la finca privada que manté tancat el pas.
L’acció ha volgut visualitzar la vulneració del dret de pas públic i denunciar l’incompliment de la legislació per part de la propietat, que impedeix l’accés a un tram històricament utilitzat per excursionistes i banyistes.
Segons les entitats convocants, la situació s’ha agreujat el darrer any arran de les obres de construcció del xalet de Can Mateu, que han comportat la interrupció del camí i el tancament d’un pas tradicional, obligant els caminants a endinsar-se al mar per continuar el trajecte. “Aquesta apropiació vulnera la normativa vigent, suposa un risc evident per a la seguretat i és un nou cas de privatització d’un espai natural d’ús col·lectiu”, han denunciat.
Les entitats reclamen que es faci efectiva la servitud pública de pas i es garanteixi l’accés lliure als camins tradicionals entre Garbet, Cala Port Joan i Colera, tal com s’ha fet servir històricament. A més, demanen que l’Albera Marítima s’inclogui dins el futur Parc Natural de l’Albera, per protegir un entorn que pateix una forta pressió urbanística i turística.
Empordà Dempeus, integrada per una vintena d’entitats ecologistes i socials —com la IAEDEN–Salvem l’Empordà, Stop Especulació Verda–Som Territori, Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Stop Macroparc Eòlic Marí, Platges Netes de Colera i Portbou, SOS Costa Brava, Albera Lliure de Molins, Amics de la Natura de Cadaqués, Unió de Pagesos i el Centre Excursionista Empordanès—, ha anunciat que continuarà impulsant accions per restituir aquest dret legítim i posar fi a la privatització creixent del litoral.
Des de SOS Costa Brava s’ha recordat que “la defensa del Camí de Ronda és una lluita compartida arreu del litoral gironí” i que és imprescindible “recuperar tots els trams tancats i garantir el dret col·lectiu d’accés al litoral, tal com estableix la Llei de Costes”. La federació ha conclòs: “El litoral és un bé comú i el seu ús públic és irrenunciable.”