17 de juliol

Clam unitari del moviment valencià contra els pressupostos de la “vergonya” de Mazón

El moviment sindical, social i veïnal del País Valencià ha convocat una gran mobilització simultània per aquest dimecres 17 de juliol a les 19 h a València, Castelló de la Plana i Alacant per denunciar els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2025, impulsats pel govern del PP i Vox.

La protesta, que compta amb el suport d’entitats feministes, ecologistes, memorialistes, educatives i de cooperació, s’articula entorn de l’Acord Social Valencià, que ha qualificat els comptes com els “pressupostos de la vergonya” i ha anunciat noves mobilitzacions unitàries per als pròxims mesos. L’entitat denuncia que els comptes responen a un pacte amb l’extrema dreta per imposar un model antisocial i clientelista, i ha acusat el president Carlos Mazón d’eludir responsabilitats polítiques per la seua “actuació negligent i criminal” durant la DANA del 29 d’octubre.

Els col·lectius critiquen que el pla de reconstrucció es basa en “formigó, corrupció i barracons”: adjudicacions a empreses implicades en casos d’abús i clientelisme, construccions en zones inundables i substitució de centres escolars per aules prefabricades.

Des d’Alacant, entitats socials i sindicals han denunciat un “atac frontal” als serveis públics i la convivència democràtica, amb greus conseqüències al sud del País Valencià. Alerten de la precarització de la sanitat, l’educació, les polítiques d’igualtat i l’abandonament de barris populars. També es denuncien les retallades en valencià, cultura i memòria democràtica, així com el desmantellament de serveis a l’Escola Oficial d’Idiomes i l’augment dels desnonaments.