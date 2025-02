Justícia

Nova manifestació a València al crit "Mazón dimissió"

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, junt amb les associacions de víctimes de la dana i els comités locals d’emergència i reconstrucció es mobilitzaran el pròxim dia 1 de març en una manifestació a les 18:00 hores que eixirà del carrer Colom cantonada amb el carrer Russafa de València per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Amb el lema «Mazón dimissió» es tornarà a eixir als carrers del cap i casal per exigir justícia, reparació i dignitat. La convocatòria respon a la inactivitat, la manca de responsabilitat i la gestió nefasta del Consell davant la catàstrofe del passat 29 d’octubre, que va deixar més de 229 víctimes mortals i desenes de milers de persones afectades. La manifestació començarà al carrer Colom cantonada amb el carrer Russafa a les 18:00 h i recorrerà el carrer Colom i la Porta de la Mar fins a arribar a l’avinguda Navarro Reverter.

Com en cada manifestació, la marxa tornarà a estar encapçalada per les víctimes directes de la tragèdia. Aquest cop, a més a més, la manifestació de l’1 de març l’obriran les associacions de víctimes que recentment s’han constituït i que reclamen justícia perquè el fatídic 29 d’octubre van patir pèrdues humanes irreparables i pèrdues materials molt notables. Aquests col·lectius obriran la protesta perquè les seues demandes, que són les mateixes que les de tota la societat valenciana, siguen escoltades. Amb la presència de les associacions de víctimes es vol visibilitzar una vegada més que les pèrdues materials no es podien evitar, però les morts de persones sí, com apunten les investigacions del jutjat d’instrucció 3 de Catarroja. És per això que la convocatòria de l’1 de març serà un clam contra la por i l’abandonament de totes les víctimes, però també un espai de dol col·lectiu per totes les persones que van morir.

El segon espai de la marxa el protagonitzaran la desena de Comités locals d’Emergència i Reconstrucció de les zones afectades per les inundacions. Els comités són espais d’autoorganització, coordinació i avaluació del teixit social i les persones afectades, que naixen com a resposta a la inactivitat i la ineficiència de les institucions. Aquests espais de participació són el clar exemple que la societat organitzada és capaç d’identificar mancances i problemes. Per això han de ser els interlocutors naturals amb les administracions i el mecanisme de participació real en la presa de decisions relatives a la planificació, disseny, execució i avaluació de la reconstrucció dels danys materials, emocionals i humans provocats per la barrancada, així com ser els instruments de control i transparència de les administracions públiques. “Només amb la participació activa i amb poder de decisió de la població és possible la reconstrucció que necessitem.”

Cinc mesos després de la barrancada que assolà 86 municipis de 5 comarques valencianes, la quantitat de persones afectades és gairebé incalculable, com també la de danys materials.

No obstant això, no podem oblidar que la responsabilitat d’aquesta situació no es limita al dia 29 d’octubre, sinó que té les arrels en dècades d’especulació urbanística i sobreexplotació del territori, les quals encara estan ben vigents en les aberrants lleis de costes, llei de l’horta i en l’ampliació del port de València. Els camps perduts, l’horta i l’Albufera també són afectades directes d’aquesta catàstrofe.

I mentre el poble tracta d’eixir del fang, els responsables s’aprofiten de la situació per a satisfer els seus interessos personals i polítics. Mazón no dimiteix per a protegir-se. Vox, responsable amb el PP del desmantellament de la unitat d’emergències, intenta recollir vots del seu adversari polític. I, finalment, les empreses vinculades a casos de corrupció, moltes de les quals amb sentències fermes, fan negoci amb l’immesurable dolor i les pèrdues que va deixar aquesta barrancada sense precedents a tot el País Valencià. Per totes aquestes raons fem una crida a eixir al carrer per reclamar reparació i justícia. Exigim comissions d’investigació amb la participació directa i real de la població afectada, tant en el parlament espanyol com en les Corts valencianes, per saber tota la veritat. Investigacions d’ofici de la fiscalia per dirimir responsabilitats. Les famílies afectades no poden esperar més. I el poble valencià, tampoc. “Mazón dimissió”.