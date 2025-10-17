80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides

Enguany es commemoren 80 anys de l’apel·lació que el Consell Nacional Català als Estats Units va presentar davant les Nacions Unides, reclamant el dret d’autodeterminació de Catalunya en el marc del nou ordre internacional sorgit després de la Segona Guerra Mundial.
Amb motiu d’aquesta efemèride, el divendres 24 d’octubre, Dia de les Nacions Unides, el CIEMEN i el Memorial 1714 organitzen un acte de commemoració a les 18.30 h a l’Espai CIEMEN (carrer Rocafort, 242 bis, Barcelona), on es presentarà la reedició del document històric El cas de Catalunya, publicat originalment pel Consell Nacional Català.
L’acte comptarà amb la participació dels responsables de la reedició, Andreu Marfull i Jordi Miravet, que exposaran el context i el contingut d’aquell document que, l’any 1945, vinculava la causa catalana amb la carta fundacional de l’ONU i els seus principis de llibertat i sobirania dels pobles. La presentació anirà a càrrec de Marta Rosique, de la Fundació dels Drets dels Pobles.
Aquesta commemoració vol posar en valor el compromís històric de Catalunya amb el dret a l’autodeterminació i reivindicar la vigència del missatge adreçat fa vuit dècades a la comunitat internacional: que el poble català té dret a decidir lliurement el seu futur polític en el marc del sistema de Nacions Unides.