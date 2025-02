Comunicat sobre la IV manifestació per exigir la dimissió de Mazón

El que vàrem viure aquest dissabte a la IV manifestació contra el govern criminal de Mazón, sols es pot denominar com d'impressionant.

Impressionant per la demostració de força que evidencia, perquè, malgrat tenir molts elements en la seua contra (cansament, pertorbacions mediàtiques i polítiques i, sobretot, un oratge inclement), va demostrar la indestructible voluntat del poble valencià de continuar lluitant per fer caure aquest govern criminal.

Des de Decidim entenem el valor que tenen aquest tipus de demostracions populars, però volem deixar ben clar, que no tindrien cap sentit ni efectivitat, de no ser acompanyades amb la persistència la implacable que demostra el nostre poble per no perdre cap oportunitat d'escridassar al president en cada una dels seus banys de masses. Especialment en el que ell pensa que és la seua zona de confort: el sud del País Valencià.

Les mostres de rebuig d'Oriola d'aquest mateix dissabte o la de la Universitat d'Alacant, per exemple, ens demostren que el personatge polític de Mazón està acabat i que el règim del 78 (PP i PSOE) ja tenen clar que han de substituir-lo.

Els moviments que ens apropem a una substitució poden mostrar-se cada vegada més desvergonyits. La designació de Diana Morant com a presidenciable aquest cap de setmana i la desapareguda de María José Catalá, poden mostrar-nos el camí d'un futurible recanvi lampedusià per a no canviar res.

Des de Decidim apostem per intensificar el grau de mobilització i d'organització popular perquè un suposat canvi institucional no ensorre tot el procés d'apoderament popular enllestit fins ací.

Ni la cara moderada de l'espanyolisme, ni el progressisme valencià madrilenyocèntric ens solucionarà cap dels nostres problemes estructurals, perquè ambdues tendències polítiques són part del mateix projecte polític. Un projecte polític monàrquic i continuador del franquisme; un projecte defensor dels privilegis del capital sobre les treballadores i un projecte que es basa en el colonialisme de l'estat sobre les nacions oprimides subordinades a aquest.

Hem de seguir, per tant, enfortint la lluita contra aquest govern i qualsevol que vinga a reconstruir les baules de les cadenes de sempre.

Hem de continuar estrenyent envers unes mobilitzacions que ataquen les estructures opressives que ens neguen una vida digna i ens sotmeten a una economia que vulnera les nostres llibertats i destrueix el nostre territori.

I hem de continuar amb aquest procés d'unitat popular fins a consolidar un moviment d'alliberament nacional que recupere la nostra sobirania per a decidir els processos de construcció i desconstrucció necessaris per al desenvolupament del nostre País Valencià.