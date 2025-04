Gota Freda

La setena manifestació a València al crit de "Mazón dimissió"

Avui a les 18:00 hores, la manifestació eixirà de la plaça de l’Ajuntament de València per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Convoquen les entitats cíviques, socials i sindicals, les associacions de víctimes i els comités de reconstrucció per exigir responsabilitats i justícia

Sota el lema «Mazón, dimissió» es tornarà a eixir als carrers del cap i casal per exigir justícia, reparació i dignitat. La convocatòria respon a les mentides, la manca de responsabilitat i la gestió nefasta del Consell davant la catàstrofe del passat 29 d’octubre, que va deixar 229 víctimes mortals i desenes de milers de persones afectades. Sis mesos després, el marc institucional encara és desolador: contractes de reconstrucció assignats a dit a empreses tacades per la corrupció, reducció de serveis essencials, unes ajudes que són insuficients o que no arriben…

La manifestació comença a la plaça de l’Ajuntament a les 18:00 h i recorre el carrer Marqués de Sotelo, carrer Xàtiva, carrer Colom, plaça de la Porta del Mar i carrer Navarro Reverter, per acabar a la plaça Amèrica.

En aquesta ocasió, les entitats convocants valoren especialment el paper dels mitjans de comunicació i els serveis de meteorologia, que van avisar i informar sobre la dana i van rebre amenaces per fer-ho. Es demana suport digne a les persones professionals d’aquests àmbits que van fer el seu treball malgrat els impediments i les coaccions.

A més a més, a sis mesos de la dana, el PP organitza el congrés europeu a València, en un intent de blanquejar la imatge d’incompetència del Consell valencià, encapçalat per Carlos Mazón; aparentar una normalitat política que no existeix i escenificar el suport del partit a una figura política morta.

Es fa una crida a la manifestació per reclamar un tracte digne als professionals de la informació i reparació, veritat i justícia per a les persones afectades. Exigim comissions d’investigació amb la participació directa i real de la ciutadania, tant en el parlament de l’estat espanyol com en les Corts valencianes, per saber tota la veritat. Les persones afectades han esperat durant sis mesos i no ho poden fer més. El poble valencià, tampoc. “Mazón dimissió”.