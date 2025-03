Dana

Nou clam dels carrers de València per exigir la dimissió de Mazón

El carrers de València per cinquena vegada en cop temps plenen el protagonisme per alçar la veu per demanar exigir justícia, reparació i dignitat i per denunciar la gestió nefasta del Consell davant la catàstrofe del passat 29 d’octubre, que va deixar més de 229 víctimes mortals i desenes de milers de persones afectades.

En el manifest s'exigeixen comissions d’investigació amb la participació directa i real de la població afectada, tant en el parlament espanyol com en les Corts valencianes, per saber tota la veritat. Investigacions d’ofici de la fiscalia per dirimir responsabilitats. Les famílies afectades no poden esperar més. I el poble valencià, tampoc. “Mazón dimissió”.

Per cinquena vegada milers de valencians eixim units a manifestar-nos per un mateix sentiment i reivindicació: #MazónDimissió #Manifestació pic.twitter.com/HbWeZK1oN9 — Vicente Lafora (@VLafora) March 1, 2025

Vídeo de @eva_manez pic.twitter.com/B9bz110MaY — Zahia (@ZahiaGC) March 1, 2025

Vídeo de @eva_manez pic.twitter.com/B9bz110MaY — Zahia (@ZahiaGC) March 1, 2025