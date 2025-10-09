"Memòria del fang": la mirada col·lectiva que rescata lesperança entre les ferides de la DANA

El 29 d’octubre de 2024, la DANA va arrasar el País Valencià i va deixar un rastre de fang, destrucció i pèrdua que ha marcat tota una generació. Memòria del fang naix d’aquell dia i mira més enllà: és un projecte fotogràfic i literari que vol comprendre l’endemà de la tragèdia i obrir un debat col·lectiu sobre com reconstruir el país des del territori i en temps d’emergència climàtica.
El llibre, publicat per Rebel Edicions, reuneix les fotografies de Rose Hurtado i els textos de Pau Alabajos i Ricard Chulià, que conversen amb testimonis del món de la cultura, la música, el teatre, la literatura, el sindicalisme, l’activisme, la docència i els serveis públics. Les seues veus conformen un relat coral que transita del dolor a la reflexió, i de la pèrdua a l’esperança compartida.
Entre els testimonis hi ha noms com els del novel·lista Ferran Torrent, l’actor Xavi Castillo, el llaurador Nando Durà o les activistes Rut Moyano (Del Comité Local d’Emergència i Reconstrucció de Benetússer, Sílvia Cortés de (Suport Mutu), Mariló Gradolí (Associació de Víctimes de la DANA 29O) i Jordi Graupera (Voluntaris DANA Cat), que aporten visions diverses sobre el paper de la cultura, la responsabilitat política, la força del suport mutu o la necessitat d’una reconstrucció coherent amb el territori i amb el context climàtic actual.
Des de Torrent (Horta Sud), una de les localitats afectades per la barrancada, Memòria del fang s’ha concebut com un exercici de memòria col·lectiva i compromís cívic. Les imatges de Rose Hurtado -capturades als pobles que van patir la riuada- dialoguen amb textos que combinen emoció i anàlisi, cicatrius i projecció cap al futur.
La presentació oficial tindrà lloc el dimarts 15 d’octubre, a les 19.00h, a la llibreria Somnis de Paper de Benetússer, amb la participació dels autors i de Rut Moyano, membre del Comitè Local d’Emergència i Reconstrucció de Benetússer. També és previst que, ben aviat aquesta obra coral es presenti a Barcelona. Mentrestant, ja hi ha confirmades una quinzena més de presentacions.
Sobre Rebel Edicions
Rebel és una nova editorial compromesa amb la transformació social, nascuda a Torrent (Horta Sud, País Valencià). És un projecte independent que pretén donar veu a escriptores i escriptors de no-ficció que analitzen la realitat política, fomenten la consciència crítica i generen debat a la plaça pública. Rebel vol convertir-se en una eina de reflexió i controvèrsia, situant les diferents sobiranies en el centre del tauler de joc.
Sobre els autors
Pau Alabajos (Torrent, 1982) és cantautor i dramaturg. Llicenciat en Filologia Catalana, combina la música amb l’escriptura i l’activisme cultural. Ha publicat diversos discos i llibres, entre els quals Hotel Fontana i Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble. Amb Rebel ha publicat Versos a la vietnamita. Antologia incompleta de la poesia antifranquista.
Ricard Chulià (Torrent, 1983) és periodista i escriptor. Col·labora habitualment en mitjans com VilaWeb, El Punt Avui o La Veu del País Valencià. Autor de País Valencià: eixida d’emergència i Pla Sud, centra la seva obra en la memòria, la identitat i la política valenciana. Amb Rebel ha publicat En defensa de València. Toponímia i dominació nacional.
Rose Hurtado (València, 1993) és fotògrafa especialitzada en retrat i directora d’art. Ha treballat en produccions audiovisuals com La Ruta o Selftape i en projectes artístics amb figures com Xoel López o Álvaro Cervantes.