Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República

Vuit anys després del 27 d’octubre de 2017, diverses entitats del nord i sud del país —la Territorial Nord-Catalana de l’Assemblea, la Delegació del Consell de la República i la Casa Macià— impulsen la Columna del 27 d’Octubre, una caminada simbòlica que uneix la Porta dels Països Catalans amb el Parlament de Catalunya.
El manifest d’aquesta marxa recorda que “el poble català no oblida ni renuncia” i que aquell 27 d’octubre es va fer “un pas decisiu cap a la llibertat”, encara pendent de culminar. La caminada, expliquen, “és més que una marxa: és una columna de dignitat, de memòria i de desafiament”.
Els organitzadors reivindiquen la necessitat de mantenir viva la flama del Primer d’Octubre, rebutjant la renúncia i l’autonomisme, i denuncien el paper dels partits independentistes que “han desorientat el moviment” i “malmès el mandat popular”.
El text subratlla també que la llengua catalana és pilar i condició de la República, i que “sense una llengua viva i plenament normalitzada, no hi ha llibertat possible”.
En les paraules del president de la Delegació del Consell de la República a Catalunya Nord, Josep Bonet, pronunciades en iniciar-se la marxa:
“Cal acabar la feina que es va començar fa vuit anys.”
El manifest conclou amb una crida directa a la ciutadania:
“Que cada pas sigui una fita, que cada etapa sigui una declaració. La força del moviment rau en la persistència i la convicció de la gent.”
Aquesta caminada és, així, una promesa de persistència i un record viu: el 27 d’octubre no és només una data, sinó una responsabilitat col·lectiva que encara espera ser complerta.