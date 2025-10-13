Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina

Diversos sindicats, organitzacions i col·lectius de la ciutat han convocat tot un seguit d’accions a Reus de cara a la Vaga General del 15 d’octubre. A les 8 h del matí hi haurà el primer piquet, que sortirà des de la plaça Gabriel Ferrater al Barri Fortuny; a les 9:30 h, es farà un segon piquet a l’Avinguda Marià Fortuny amb el camí de Valls. Les activitats al matí conclouran a les 12 h, a la plaça Mercadal, amb una concentració i es reprendran a la tarda, a les 18 h, amb la manifestació que iniciarà al Mercat del Carrilet.
“Aquesta vaga és una resposta a una petició dels treballadors de Palestina. És una aturada de 24 h per evidenciar el nostre suport amb el poble palestí i pressionar perquè s’acabi qualsevol relació amb Israel”, explica Joan Rosich, de la CGT. Els convocants destaquen que l’anomenat Acord de Pau, tot i que alleugereix el patiment de la població palestina no és el final de res. En aquest sentit, la vaga busca pressionar per l’embargament d’armes, l’obertura d’un corredor humanitari i la garantia d’assistència sanitària i aliments per la població de Gaza, així com evidenciar que “ni el colonialisme, l’ocupació ni l’apartheid cap al poble palestí ha acabat”. “No s’ha reconegut cap crim de guerra i els responsables del genocidi han de rendir comptes, han de ser jutjats i respondre davant la justícia. A més, L’estat sionista d’Israel ha incomplert tots els alts al foc que s’han acordat fins ara”.
Segons expliquen els convocants, les accions a Reus responen a un doble objectiu. D’una banda, “mostrar la solidaritat internacionalista com a una de les eines més poderoses de pressió per canviar el món” i de l’altra “per trencar amb la normalitat. Perquè fer vaga és dir no a la normalització del genocidi i la impunitat. Perquè cal deixar de fer veure que no passa res i ho volem evidenciar col·lapsant Reus”, així ho ha afirmat Jordina, membre de l’Hora Violeta.
“Cridem a bloquejar-ho tot, també aquí a Reus. Perquè Palestina és la causa de la humanitat, la causa dels pobles lliures. Trenquem la normalitat perquè no és normal l’extermini de la població, amb 67.000 persones assassinades en dos anys. No és normal impedir corredors humanitaris que porten aliments i medicines quan la població de Gaza mor de fam i de manca d’assistència sanitària. No és normal l’extermini a periodistes per impedir explicar la veritat. I no, no és normal com Israel ha utilitzat a les dones com una arma de guerra, perpetuant la violència reproductiva de forma sistemàtica per acabar amb el poble palestí. Una dona ha estat assassinada cada hora. Com no ho és bombardejar escoles, hospitals i cases”.
Els col·lectius que convoquen són els següents: Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb Palestina; Comunitat Palestina Àrab Unida Tarragona Palestina; Reus amb Palestina, Unió de Pagesos, Sindicat de l’Habitatge de Reus, l’Hora Violeta, Endavant Baix Camp, el Casal Despertaferro, la FAC, la CUP de Reus amb els Sindicats CGT; Co.bas; Cos.