DANA

Decidim convoca a les mobilitzacions avui i demà per la dimissió del president Carlos Mazón

Decidim ha fet una crida a secundar les mobilitzacions per la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que tindran lloc arreu del País Valencià aquest divendres i dissabte. Així mateix, remarca que, "com no pot ser d'altra forma, Decidim participarà en les mobilitzacions arreu del País Valencià, convidant-vos a secundar la protesta amb el nostre bloc, enfortint així la presència sobiranista en les mobilitzacions i assistint plegats darrer la pancarta de Decidim en les protestes".