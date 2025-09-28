Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa

DANA
Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa

Les entitats convocants van denunciar que Mazón i el seu Consell continuen sense assumir responsabilitats, i van advertir que la societat civil no deixarà d’organitzar-se. “Aquest home ha de dimitir i el seu govern se n’ha d’anar a casa”, va concloure Anna Oliver, una de les portaveus.

28/09/2025 Drets i Llibertats

València va tornar a ser escenari de mobilització massiva aquest diumenge. Prop de cinc mil persones, segons la Delegació del Govern, van confluir al Pont de la Solidaritat per exigir, per onzena vegada, la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i del seu executiu. L’escenari no podia ser més simbòlic: la passarel·la que en els dies tràgics de la DANA del 29 d’octubre es va convertir en punt de pas i d’ajuda solidària, ara es va desbordar de crits, pancartes i llaços negres en record de les 229 víctimes.

La coincidència amb una nova alerta roja per pluges torrencials, llançada a través del sistema Es-Alert poques hores abans de la manifestació, va marcar el to dels discursos. Molts familiars van admetre que rebre l’avís els havia colpit. “Calien 229 morts perquè començaren a avisar?”, va preguntar amb indignació Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA. Entre llàgrimes, alguns manifestants explicaven que l’alerta els havia recordat la impotència i l’abandonament d’aquella nit fatídica.

La marxa va tenir dos punts de partida. Una columna va sortir de la residència de majors de Paiporta, on van morir sis persones, i una altra des del centre cultural La Rambleta, a València. Les dues es van unir a la passarel·la en una abraçada col·lectiva que va recordar el voluntariat espontani de fa onze mesos. Les pancartes tornaven a repetir els lemes que s’han fet habituals: “Mazón dimissió”, “Ni oblit ni perdó”, “229 motius per lluitar”. També es van sentir crits contra la vicepresidenta Susana Camarero, responsable de les residències, i acusacions de negligència a tot el Consell.

Els testimonis personals van donar cos a la indignació. Tomás, pare d’una jove de 26 anys morta en l’aiguat, va recordar que la seua filla “no va rebre cap alarma: eixia de la feina i es va trobar de sobte amb l’onada”. Una altra manifestant, que va perdre tres familiars, es preguntava com és possible que ara les alertes funcionen i llavors no. “Ens tractaren com a conillets d’Índies”, lamentava.

El manifest final, llegit al vespre, va ser taxatiu: la magnitud de la tragèdia té una causa clara, “la negligència del govern de la Generalitat”. Les entitats convocants van denunciar que Mazón i el seu Consell continuen sense assumir responsabilitats, i van advertir que la societat civil no deixarà d’organitzar-se. “Aquest home ha de dimitir i el seu govern se n’ha d’anar a casa”, va concloure Anna Oliver, una de les portaveus.

La pròxima mobilització ja té data: dissabte 25 d’octubre, a València, coincidint amb el primer aniversari de la tragèdia. Els organitzadors volen deixar clar que, més enllà dels funerals d’estat, les víctimes i la ciutadania no renunciaran a reclamar justícia, veritat i responsabilitat política.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid