Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa

València va tornar a ser escenari de mobilització massiva aquest diumenge. Prop de cinc mil persones, segons la Delegació del Govern, van confluir al Pont de la Solidaritat per exigir, per onzena vegada, la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i del seu executiu. L’escenari no podia ser més simbòlic: la passarel·la que en els dies tràgics de la DANA del 29 d’octubre es va convertir en punt de pas i d’ajuda solidària, ara es va desbordar de crits, pancartes i llaços negres en record de les 229 víctimes.
La coincidència amb una nova alerta roja per pluges torrencials, llançada a través del sistema Es-Alert poques hores abans de la manifestació, va marcar el to dels discursos. Molts familiars van admetre que rebre l’avís els havia colpit. “Calien 229 morts perquè començaren a avisar?”, va preguntar amb indignació Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA. Entre llàgrimes, alguns manifestants explicaven que l’alerta els havia recordat la impotència i l’abandonament d’aquella nit fatídica.
La marxa va tenir dos punts de partida. Una columna va sortir de la residència de majors de Paiporta, on van morir sis persones, i una altra des del centre cultural La Rambleta, a València. Les dues es van unir a la passarel·la en una abraçada col·lectiva que va recordar el voluntariat espontani de fa onze mesos. Les pancartes tornaven a repetir els lemes que s’han fet habituals: “Mazón dimissió”, “Ni oblit ni perdó”, “229 motius per lluitar”. També es van sentir crits contra la vicepresidenta Susana Camarero, responsable de les residències, i acusacions de negligència a tot el Consell.
Els testimonis personals van donar cos a la indignació. Tomás, pare d’una jove de 26 anys morta en l’aiguat, va recordar que la seua filla “no va rebre cap alarma: eixia de la feina i es va trobar de sobte amb l’onada”. Una altra manifestant, que va perdre tres familiars, es preguntava com és possible que ara les alertes funcionen i llavors no. “Ens tractaren com a conillets d’Índies”, lamentava.
El manifest final, llegit al vespre, va ser taxatiu: la magnitud de la tragèdia té una causa clara, “la negligència del govern de la Generalitat”. Les entitats convocants van denunciar que Mazón i el seu Consell continuen sense assumir responsabilitats, i van advertir que la societat civil no deixarà d’organitzar-se. “Aquest home ha de dimitir i el seu govern se n’ha d’anar a casa”, va concloure Anna Oliver, una de les portaveus.
La pròxima mobilització ja té data: dissabte 25 d’octubre, a València, coincidint amb el primer aniversari de la tragèdia. Els organitzadors volen deixar clar que, més enllà dels funerals d’estat, les víctimes i la ciutadania no renunciaran a reclamar justícia, veritat i responsabilitat política.
Mai oblidarem l'abandonament del poble valencià.— Zahia (@ZahiaGC) September 28, 2025
Mai perdonarem les 230 morts completament evitables.
Ni oblit, ni perdó. #MazónDimissió pic.twitter.com/LvaIXmIxBn
El poble valencià no defalleix: Mazón dimissió, judici i presó! pic.twitter.com/MdpG9e3yPV— Decidim (@Decidim_) September 28, 2025
Hem tornat a omplir els carrers per a exigir reparació i justícia i la dimissió del president de la Generalitat Carlos Mazón.— Intersindical_Valen (@IntersindicalV) September 28, 2025
Un crit col·lectiu per a exigir veritat i justícia per a les víctimes i el seu entorn. #MazónDimissió pic.twitter.com/tlZ5DfZ045