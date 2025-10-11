De l'11 al 17 d’octubre tindrà lloc una marxa de 300 quilòmetres des La Porta Països Catalans (Salses) fins al Parlament. Quinze etapes a peu per rememorar la declaració d’independència del 27 d’octubre de 2017 i per exigir que la lluita no resti en l’oblit. (formulari d'inscripcions a la marca)
Els caminants sortiran de Salses l’11 d’octubre i arribaran a Barcelona el dia 27, davant el Parlament, coincidint amb el vuitè aniversari de la proclamació d’independència. “El 27 d’octubre, fa vuit anys, el Parlament va votar una declaració que no va tenir continuïtat. Aquesta marxa vol recordar als nostres líders que el procés iniciat el 2017 mereix continuar”, assenyala Jep Bonet, representant del Consell per la República i un dels impulsors de la iniciativa.
Parades carregades de memòria
El recorregut està pensat per travessar espais amb un fort simbolisme històric i polític: la maternitat d’Elna, refugi de republicans; el coll de Banyuls, símbol de la frontera imposada; i Arenys de Munt, el primer municipi que el 2009 va obrir la porta a les consultes populars per la independència. “Cada parada és una pàgina de la nostra història i un missatge de dignitat col·lectiva”, remarquen els organitzadors. També s'ha redactat un manifest de la caminda pel 27 d'octubre.
COLUMNA DEL 27 D’OCTUBRE
Una flama que creix amb la força de la gent
Acompanyats de vehicles de suport i allotjaments a cada etapa, els promotors esperen que la columna humana vagi creixent dia rere dia “fent una bola de neu fins a Barcelona”. El desenllaç final davant del Parlament encara s’està concretant, però el sentit de la marxa és clar: reconnectar amb la joventut, fer memòria i recordar als càrrecs electes que el poble català no ha renunciat a la seva llibertat.
“És una marxa llarga, molt llarga, però necessària per mantenir viva la flama de l’alliberament”, conclou Bonet.
Manifest de la Caminada pel 27 d’Octubre
El poble català no oblida ni renuncia. Vuit anys després de la declaració d’independència del 27 d’octubre de 2017, la Columna del 27 d’Octubre recorrerà 300 km des de Salses fins a Barcelona per reivindicar la memòria, la dignitat i la sobirania popular.
Els organitzadors recorden que l’1 i el 27 d’octubre van marcar un pas decisiu cap a la llibertat i denuncien la renúncia dels partits independentistes, que han posat per davant interessos electorals. El manifest subratlla la importància del català com a pilar nacional i fa una crida a la ciutadania a sumar-se a la marxa, convertint cada etapa en una declaració col·lectiva.
“Només la República Catalana ens pot garantir llibertat, justícia i democràcia. El 27 d’octubre no és només un record: és una promesa que farem realitat”, conclou el text.