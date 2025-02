Manifest "Mazón dimissió"

MANIFEST MAZÓN, DIMISSIÓ.

1 de febrer de 2025

El 29 de gener va fer tres mesos que les valencianes i els valencians estem de dol perquè més de dues-centes persones varen perdre la vida i a centenars de milers els la va transformar per sempre. La causa de la magnitud de la tragèdia la sabem: la negligència del govern de la Generalitat.

Però també va fer tres mesos que la societat civil valenciana, davant de l’abandonament, ha respost amb organització i dignitat, guiada per les idees de solidaritat i suport mutu. S’han reforçat i creat noves xarxes de suport i comitès de reconstrucció i hem eixit al carrer per a cridar ben fort que patim una situació que té uns responsables ben clars.

Hui, 1 de febrer, amb aquesta mateixa voluntat,

DENUNCIEM

1. La manca d’alternativa habitacional per a les persones afectades mentre existeixen milers de pisos turístics o buits de banca rescatada, fons voltor o la Sareb. Ni gent sense casa, ni cases sense gent.

2. Que els treballadors i treballadores incloses en els ERTO de la dana no estan cobrant el 100% del sou. També que s’han destruït molts llocs de treball i que la pèrdua de poder adquisitiu any rere any complica la recuperació d'aquelles que encara en tenen un.

3. Que encara no s’ha investigat la negligència de totes les empreses que varen posar en perill la vida dels seus treballadors i treballadores anteposant els interessos econòmics a la seua seguretat. La recent mort de dos treballadors a Massanassa i a Benetússer tornen a posar de manifest la precarització i els riscos que assumeix la classe treballadora.

4. Que no està garantit l’accés a les prestacions públiques per a la reconstrucció a les persones amb rendes baixes i aquelles que no tenen una situació administrativa regularitzada, com moltes de les persones migrades.

5. El caos en els serveis públics, com ara el transport i la sanitat, a conseqüència de la barrancada, però també d’anys de polítiques neoliberals que han rebaixat impostos a qui més té.

6. La manca de transparència en les institucions. Ja n’hi ha prou de propaganda i d’intercanvi d’acusacions sense assumir responsabilitats. La reconstrucció no pot fer-se amb mentides i d'esquena a les persones afectades.

7. Que durant molts anys s’ha permès la construcció en zones inundables en favor de l’especulació i els interessos econòmics, sense tenir en compte els informes científics que alertaven d’aquestes possibles inundacions i posant en perill la vida de veïnes i veïns.

8. Que els 96 centres educatius afectats han estat completament desatesos per part de la Conselleria d’Educació, un fet que ha obligat les comunitats educatives a netejar els centres, tot posant en perill la seua salut i la de l’alumnat. Recordem que per la negligència del Conseller Rovira un treballador va morir en un accident laboral en un centre educatiu.

9. El retard en les ajudes a la cultura, totalment insuficients i desconnectades del sector, l’abandó d’institucions clau com l’Institut Valencià de Cultura, i especialment, la manca d’un pla estratègic per al sector cultural afectat amb les mesures necessàries per garantir la seua supervivència i regeneració, tot ignorant la singularitat dels processos creatius i els riscos que assumeixen les persones artistes.

10. Que el Consell està assignant fons públics a empreses condemnades per corrupció per a treballar en les tasques de reconstrucció. Aquesta Generalitat militaritzada està desplegant un model de reconstrucció basat en el negoci d’uns pocs i que dona l’esquena a les persones afectades i als consells científics.

És per tot això que exigim responsabilitats polítiques i la incoació d’ofici del procediment judicial que determine i depure les responsabilitats legals de qui ocupa el càrrec de president de la Generalitat. Carlos Mazón i el seu Consell són els responsables que una catàstrofe natural es convertira en una catàstrofe humana quan no van alertar a temps el dia 29 i amb les posteriors mentides i manipulacions.

Per totes les víctimes i persones afectades per aquesta desgràcia: Mazón, dimissió!

Entitats convocants (per ordre alfabètic)

Acció Cultural del País Valencià

Acció Ecologista-Agró

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)

Amical de Mauthausen i altres camps

Arran-SEPC-COS-Endavant-Alerta Solidària

Arrels del Canvi

Archivo Guerra y Exilio - AGE

Assemblea de Barri de Montolivet

Associació Cultural És País Valencià

Associació Cultural Institut Obrer -ACIO

Associació DONES Els Orriols

Associació Veïns i Veïnes B.Els Orriols-Rascanya

Bloc d’Estudiants Agermanats -BEA

Benicalap Viu

Ca Bassot

Ca Revolta

CAPPEPV - València per la llengua

CGT

CNT València

Col·lectiu Ovidi Montllor de músiques del País Valencià (COM)

Comissió Ciutat-Port

Comité per l'Aliança dels Treballadors i dels Pobles

Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià-CAMDEPV.

Decidim-Plataforma pel dret a decidir del PV

Entrebarris

Entrepobles

Escola Valenciana

FAMPA València

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià

Federació d'Ensenyament CCOO PV

Información Obrera

Intersindical Valenciana

Joves d'ACPV

JovesxRussafa

Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa.

LAMBDA

La Mataobres

Muixeranga del Carraixet

Nova Muixeranga d'Algemesí

PAH València

Per l’Horta

Plataforma 14 d'abril per la República

Plataforma 14 d’abril Puçol

Plataforma Cent d'Estellés

Plataforma per la llengua

Renàixer País Valencià

Sindicat d’estudiants

Sindicat d’habitatge

Societat Coral El Micalet

STEPV

Teixint Patraix

Adhesions (per ordre alfabètic)

A.C. El Mussol

AC Socarrats de Vila-real

Acció ciutadana

Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme

ACOEC (Associació per la Cooperació Entre Comunitats)

Agrupación, Memoria y Acción Social Alicante (A.M.A.S.A) DERECHOS HUMANOS

Alcàsser Unida

Aliança per l'Emerència Climàtica de València

Amigas y Amigos del Jardín Valenciano

Anticapitalistes País Valencià

Arquet Ecologistes en Accio

Amics del Bloc de Torrent

Asociacion Aranyani

Asociación de mujeres separadas y divorciadas del País Valenciano

Asociación Familiares Fosa 95 Paterna

Asociación Familiares Fosa 115 Paterna

Asociación feminista Femme Força Vinaròs

Asociación mujeres de negro del País Valencià

Asociación Peset Aleixandre

Asociación Seminario de Mujeres Grandes

Asociación Sense Por

Asociacion Vecinal la Isla

Assemblea de Veīns de Benimaclet

Associació de Veïns i Veïnes Antonio Machado de Rocafort

Assemblea Popular València Contra les Guerres

Associació Familiars Fossa 128 Paterna

Associacio Amics de la FUE

Associació Cívica A Tornallom

Associació Cívica El Camí al País Valencià

Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà

Associació Cultural La Kooperativa de Bunyol

Associació Cultural Porta Oberta Paiporta

Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 146

Associació Ecobétera

Associació Folgança Antitaurina d'Algemesí

Associació Memòria històrica " El Molí" de Quart de les Valls ( València)

Associació per al Desenvolupament d'Entitats Esportives

Associació Salvem la Vall

ACDESA-PV (Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut del País Valencià

Associacio per la defensa dels drets socials i politics del País Valencià

Associació Veïnal de Benimaclet

Associacio veïns i veïnes de Castellar- L' Oliveral

Associació per la Memòria Històrica de Carlet

ATENEU CÍVIC I CULTURAL DE BÉTERA

ATENEU POPULAR LA GAVARNERA

Ateneu Popular les Casetes (Vila-joiosa)

Ateneu Republicà d'Aldaia

Ateneu Republicà de Silla

ATTAC País Valencià

BDS PV-ALACANT

Carpesa tria

Casal Cultural Jaume I Pedreguer

Casal Jaume I - Grup Arrels de Carcaixent

Casal Jaume I - Llíria

Casal Popular Tio Cuc

CAVE-COVA

CCOO PV

Centre d'Estudis Locals de Picanya

Centro de Estudios la Serranía

Centro social autogestionado El Manyà

Cercle Podem Tavernes Blanques

CIEsNO València Campanya pel tancament dels Centres d'Internament a Estrangers

COESPE

COL·LECTIU D'EXPROFESSORS I PROFESSORES DE L'IES SEDAVI

Col·lectiu Greixers de Castelló de Rugat

Col·lectiu feminista de Catarroja

Col-lectiu Serrella

Col·lectiu Soterranya

Comissió 9 d’Octubre de Torrent

Comitè Escèniques

COMPROMÍS

Compromís Alcàsser

Compromís per Alaquàs

Compromís per Albuixech

Compromís per Alfafar

Compromís per Almoines

Compromís per Benaguasil

Compromis per Benetússer

Compromís per Burjassot

Compromís per l'Alcúdia

Compromís per Alfafar

Compromís per Catarroja

Compromís per Foios

Compromís per Massanassa

Compromís per Picanya

Compromís per Silla

Compromís per Simat

Compromís per Vinalesa

Compromís per Xirivella

Compromís Picassent

Compromís-Torrent

Compromís-València

Coordinadora de Pensionistes de l'Alcoià i el Comtat

Coordinadora feminista de Castelló

Coordinadora Safor Valldigna pel Valencià

Coral Cantem les 40

Debagoieneko Ezker kultur gunea

Defensa del País Valencià (DPV)

Ecologistes en Acció de València

El Rebrot de la Vida

Els Verds Federació del País Valencià

Endavant la Safor

ESEDA

Esmorzar de la Terra

Esquerra Republicana del País Valencià

Esquerra Unida del País Valencià

Esquerra Unida Alaquàs

Esquerra Unida Bétera

Esquerra Unida de Aldaia

Esquerra Unida de Benetússer

Esquerra Unida de Catarroja

Esquerra Unida de Massanassa

La Ribera en Bici

Esquerra Unida Paiporta

ESTRELA ROJA de Benimaclet

EUPV Albalat de la Ribera

EUPV de Alfafar

EUPV Alzira

EUPV Col·lectiu Exposició-Benimaclet

EUPV de Torrent

EUPV Manises

FADUVAL

FEMINISTES D’ALGINET

FENT CAMÍ-ACCIÓ MUNICIPALISTA

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

FOSSAR D'ALZIRA

Fundació Casal Jaume I Safor Valldigna

Fundación Hugo Zárate para el Desarrollo del Movimiento Ciudadano

Grup Carraixet

Grup del Dijous a l'Octubre

Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana

Guadassuar per la República

Guaix - Coordinadora pel Valencià - Escola Valenciana

Guanyar Alcoi

Iaioflautasvalencia

Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria

Institut d'Estudis Polítics (IEP)

Intersindical Solidària

IR en el PV

Izquierda Unida Torrevieja EUPV

JEUPV

Joventuts d'Esquerra Republicana del País Valencià

Jove Muixeranga de València

Joves amb Iniciativa-Compromís

Joves de Benimaclet

Joves PV - Compromís

JovesPV Torrent

La Ribera en Bici

La Teixidora

Lluita Internacionalista

Margalló- ecologistes en acció Elx

Més Compromís de Simat de la Valldigna

Més Algemesí

MOC - València

Muixeranga de valencia

No+Precarietat

Partit Comunista del País Valencià

Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible

Plataforma de la dependència de Castelló

PLATAFORMA PER RUSSAFA

PLATAFORMA VIOLETA El Campello

Plataforma 14 d'abril-grup de Torrent

Plataforma #permisosdocentsreals

Penya Llevantinista Tòtil

Penya Pick&Roll VBC

PENSE PENSIONS DIGNES

Poble lliure

Podem País Valencià

Podem Benicarló

Podem Godella

Podem Castelló

Podem Cullera

Podem La Vila Joiosa

Podem Paiporta

Podem Rafelbunyol

Podem Torrent

Podem Vilamarxant

Podem Vinaròs

Podem Xirivella

Podemos La Pobla de Vallbona

Ràdio Klara 104.4FM València

Rebel·lia País Valencià

Quart Entre Totes

Quatre estacions

Seminarios de Lectura

Sillas contra el hambre

Simat Unida

Sumar País Valencià

Teatre lliure de Benimaclet

Tertúlia la Lluna de Picanya

UNADIKUM

USTEC-STES Terres de l'Ebre

València és Refugi

XR València

Xúquer Viu