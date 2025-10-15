85 anys de lafusellament del president Lluís Companys

Com cada any, la seva memòria serà honorada a Barcelona, amb ofrenes florals al Fossat de Santa Eulàlia, al Fossar de la Pedrera i al monument del passeig de Lluís Companys, on a les set del vespre se celebrarà l’acte central del 85è aniversari. L’acte, organitzat pel Districte de l’Eixample i diverses entitats memorialistes, comptarà amb lectures de textos de Ventura Gassol i Antoni Rovira i Virgili, interpretacions musicals i paraules de record a Conxita Julià, amiga del president, a càrrec de familiars i representants del Memorial 1714.
Nascut al Tarròs (Urgell) el 1882, Companys va dedicar la seva vida a la defensa de la justícia social, la llibertat i les institucions catalanes. Condemnat per “rebel·lió militar” pel simple fet d’haver estat fidel al poble, va morir cridant: «Per Catalunya!».
El seu sacrifici continua sent un símbol de resistència davant de la impunitat del franquisme i de les seves continuïtats. Encara avui, cap govern espanyol no ha anul·lat oficialment aquella sentència ni ha demanat perdó per aquell crim d’Estat.
Recordar Companys no és només un acte de memòria: és un compromís amb el futur. Com ell mateix va dir, «som un poble que lluita i, encara que sofreixi, vencerà».
No has volgut calçat que et privi
de tocar el sagrat terrer;
no has volgut als ulls cap bena
que et privi de veure’l bé.
Al castell de les tragèdies
et dreces a peus descalç;
petges la terra i la guaites
entre clarors matinals.
Antoni Rovira i Virgili
El senyal al pit (1947)