Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Opinió El Davantal

85 anys de lafusellament del president Lluís Companys

En Homenatge
85 anys de lafusellament del president Lluís Companys

Avui, 15 d’octubre de 2025, fa vuitanta-cinc anys que el president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover fou afusellat pel règim franquista al castell de Montjuïc, després d’un consell de guerra sumaríssim. La seva detenció per la Gestapo, la seva entrega a Franco i la seva execució continuen sent una de les pàgines més fosques de la història europea contemporània.

15/10/2025 El Davantal

Com cada any, la seva memòria serà honorada a Barcelona, amb ofrenes florals al Fossat de Santa Eulàlia, al Fossar de la Pedrera i al monument del passeig de Lluís Companys, on a les set del vespre se celebrarà l’acte central del 85è aniversari. L’acte, organitzat pel Districte de l’Eixample i diverses entitats memorialistes, comptarà amb lectures de textos de Ventura Gassol i Antoni Rovira i Virgili, interpretacions musicals i paraules de record a Conxita Julià, amiga del president, a càrrec de familiars i representants del Memorial 1714.

Nascut al Tarròs (Urgell) el 1882, Companys va dedicar la seva vida a la defensa de la justícia social, la llibertat i les institucions catalanes. Condemnat per “rebel·lió militar” pel simple fet d’haver estat fidel al poble, va morir cridant: «Per Catalunya!».

El seu sacrifici continua sent un símbol de resistència davant de la impunitat del franquisme i de les seves continuïtats. Encara avui, cap govern espanyol no ha anul·lat oficialment aquella sentència ni ha demanat perdó per aquell crim d’Estat.

Recordar Companys no és només un acte de memòria: és un compromís amb el futur. Com ell mateix va dir, «som un poble que lluita i, encara que sofreixi, vencerà».


No has volgut calçat que et privi
de tocar el sagrat terrer;
no has volgut als ulls cap bena
que et privi de veure’l bé.
Al castell de les tragèdies
et dreces a peus descalç;
petges la terra i la guaites
entre clarors matinals.

Antoni Rovira i Virgili

El senyal al pit (1947)

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  4. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  5. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  6. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  7. Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina
  8. Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan
  9. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  10. Catalunya persisteix malgrat els seus polítics
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid