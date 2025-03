Gota Freda

Sota el lema «Mazón, dimissió» es tornarà a eixir als carrers de la ciutat de València

Mazón ha assumit com a propi el discurs racista i negacionista del canvi climàtic del partit d’extrema dreta

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, junt amb les associacions de víctimes de la dana, els comités locals d’emergència i reconstrucció (CLER) i el personal dels serveis d’emergència es mobilitzaran el pròxim dia 29 de març en una manifestació a les 18:00 hores que eixirà de la plaça de l’Ajuntament de València per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Amb el lema «Mazón, dimissió» es tornarà a eixir als carrers del cap i casal per exigir uns serveis públics de qualitat, justícia, reparació i dignitat. La convocatòria respon a la inactivitat, la manca de responsabilitat i la gestió nefasta del Consell davant la catàstrofe del passat 29 d’octubre, que va deixar més de 229 víctimes mortals i desenes de milers de persones afectades.

La manifestació començarà a la plaça de l’Ajuntament a les 18:00 h i recorrerà el carrer de les Barques, Poeta Querol, el carrer de la Pau, la plaça de la Reina, el carrer Brodadors i el carrer Micalet per acabar en la plaça de la Mare de Déu.

En aquesta ocasió es vol visibilitzar el gran treball que va fer el personal dels serveis d’emergència, tot llevat de la negligent gestió per part de Mazón i el seu Consell. També la precarietat i el maltractament al qual molts cops estan sotmeses les persones treballadores d’aquests serveis. El 112, el primer eslavó de la cadena d’emergències, és un servei públic privatitzat amb un personal sotmès a jornades laborals extenuants i a la falta de suport psicològic, entre altres mancances. El 29 d’octubre una plantilla de poc més de 20 treballadors i treballadores varen rebre 19.821 trucades d’auxili. El Consorci de Bombers de València, que atén tots els municipis de la província menys la capital, només va mobilitzar una quarta part del personal el dia de la barrancada. Els bombers, que varen posar el cos per a salvar vides, denuncien la falta de personal i mitjans crònica. Una quarta part de la plantilla està sense cobrir i el material amb què treballen, que en molts cops es trenca i no es reposa, és insuficient.

També volem destacar el paper del personal sanitari, dels serveis socials i dels psicòlegs i psicòlogues; el seu treball és clau per a no deixar ningú enrere després de la catàstrofe. Uns serveis públics de qualitat salven vides, les retallades i la precarització maten.

Per tot això és encara més indignant el pacte del PP amb Vox, corresponsables del desmantellament de la unitat d’emergències, per a l’aprovació d’uns pressupostos infames. Mazón no dimiteix per a protegir-se i ha assumit com a propi i amb aquest fi el discurs racista i negacionista del canvi climàtic del partit d’extrema dreta. També segueix adjudicant a dit els diners de la reconstrucció a empreses vinculades a casos de corrupció, moltes de les quals amb sentències fermes. Mazón ha incrementat darrerament un 33% la dotació de la caixa del president. Mentre el poble tracta d’eixir del fang, els responsables s’aprofiten de la situació per a satisfer els seus interessos personals i polítics.

Aquesta situació fa més necessari que mai no sols la dimissió del president i el seu Consell, sinó també que els CLER siguen els interlocutors amb les administracions i el mecanisme de participació real en la presa de decisions, així com ser els instruments de control i transparència de les administracions públiques.

Tampoc podem oblidar l’espectable lamentable que va donar Mazón reunint-se amb tres familiars de víctimes mortals de la barrancada el passat 20 de març, quasi cinc mesos després de la catàstrofe. No només ha fet tard, sinó que continua ignorant a les associacions de familiars de víctimes mortals i amb lesions greus. Ni ha demanat perdó, ni dona la cara.

Per totes aquestes raons fem una crida a eixir al carrer per reclamar uns serveis públics de qualitat, reparació i justícia. Exigim comissions d’investigació amb la participació directa i real de la població afectada, tant en el parlament espanyol com en les Corts valencianes, per saber tota la veritat. Investigacions d’ofici de la fiscalia per dirimir responsabilitats. Les persones afectades no poden esperar més. I el poble valencià, tampoc. “Mazón dimissió”.