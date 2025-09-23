Llibertat.cat
Les víctimes de la DANA abandonen Les Corts i deixen en evidència Mazón

Gota Freda
El debat de política general a Les Corts ha quedat marcat aquest dimarts per un episodi de màxima tensió institucional.

23/09/2025 Política

El debat de política general d’aquest dimarts s’ha convertit en un episodi de màxima tensió institucional després que representants d’associacions de víctimes de la DANA abandonaren la tribuna d’invitats en plena intervenció de Carlos Mazón. El president de la Generalitat reiterava que “la mà continua estesa i la porta continua oberta” quan les famílies van decidir marxar.

La protesta va desencadenar la sortida del PSPV i, posteriorment, de Compromís, que van deixar buida la bancada de l’esquerra. Davant l’escena, la presidenta de la cambra, Llanos Massó, va suspendre la sessió durant uns cinc minuts abans de reprendre-la.

Malgrat afirmar que “el Consell ha estat a disposició de totes les víctimes, sense exclusió” i reivindicar que el seu govern “ha sigut l’únic a fer autocrítica pública i a assumir responsabilitats polítiques”, les paraules de Mazón van quedar desmentides pels fets i contestades amb un gest contundent que va deixar en evidència el discurs oficial.

La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA, Rosa Álvarez, va acusar el Consell de “mentir-nos a la cara” i va advertir que no es reuniran amb Mazón: “No el legitimem”. També va criticar que es done rellevància a entitats que, segons ella, “no són d’afectats”, en referència a SOS Desaparecidos.

Des de l’oposició, el síndic del PSPV, José Muñoz, va reclamar “mobilització cívica” i va exigir responsabilitats polítiques a Mazón i al portaveu adjunt del PP, Salvador Aguilella, per unes paraules considerades ofensives. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, va qualificar el president de “persona que ofèn reiteradament les víctimes”.

Les associacions compareixeran dijous davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu a Brussel·les, abans de fer-ho a la comissió d’investigació de la DANA a Les Corts.

