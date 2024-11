DANA

Decidim! demana que es doni suport a la moció de censura impulsada per Compromís per posar fi al govern de Mazón

Paral·lament exigeix un pla urgent i transparent de recuperació per a les víctimes de la DANA, posant els recursos públics al servei de les persones i no del capital.

Per a Decidim! Cal fer fora Mazón, ja que ho considera "Una qüestió d'urgència". Renarca que l'actual president del País Valencià, "ha demostrat ser incapaç de gestionar amb eficàcia una emergència, negligint la protecció de les persones i posant en perill vides humanes" i ara "en lloc de treballar per reconstruir el país amb justícia i equitat, aprofita la tragèdia per continuar amb les pràctiques corruptes que tant han costat al poble valencià en el passat".

Tot dient que "No podem tolerar que un govern inepte i criminal continue espoliant els recursos públics i perpetuant la corrupció mentre les víctimes de la DANA pateixen l’abandonament institucional".

L'entitat sobiranista assenyala que "Després de la tràgica DANA que ha colpejat el nostre territori, provocant més de 200 morts i deixant milers de famílies desamparades, és evident que el govern de Carlos Mazón no només ha fracassat estrepitosament en la gestió d’aquesta emergència, sinó que està aprofitant la catàstrofe per saquejar el poble valencià en benefici d’interessos privats i corruptes".

Segons informacions recents, Carlos Mazón ha adjudicat 3,9 milions d’euros “a dit” per reparar una presa danyada per la DANA a una empresa relacionada amb la corrupció de la caixa B del PP i la trama Gürtel. Aquest fet demostra, una vegada més, que el govern actual prioritza el lucre privat per damunt de la vida, la seguretat i el benestar del poble valencià.

La inacció del PSOE-pspv i Vox: una complicitat imperdedonable"

En aquest context, Compromís ha impulsat una moció de censura per a fer fora aquest inepte criminal que lidera el Consell. No obstant això, el PSOE-pspv i Vox han anunciat que no donaran suport a aquesta iniciativa, garantint que Carlos Mazón, el màxim responsable polític d’aquesta tragèdia, continue al capdavant del govern valencià.

El PSOE-pspv, amb la seua manca de valentia política i els càlculs electorals en clau espanyola, i Vox, amb el seu suport implícit al desgovern i la corrupció i la seua política sempre a favor dels interessos de les oligarquies, estan fent costat a un Consell que ha estat incapaç de protegir el poble valencià i que ara utilitza els diners públics per beneficiar empreses corruptes. Aquesta actitud és una traïció a totes les víctimes de la DANA i a la ciutadania valenciana que mereix un govern que actue amb responsabilitat, transparència i dignitat.

Tot i així, Decidim! considera que "És moment d’alçar la veu i exigir un canvi real. No podem permetre que Mazón i el seu govern continuen saquejant i empobrint el nostre territori. El futur del País Valencià depén de la valentia i la determinació del seu poble".