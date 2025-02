Corrupció

Vist per sentència el judici de la peça 18 del cas Mercuri

Amb les conclusions, d’avui 31 de gener, ha finalitzat en el Jutjat Penal nº 1 de Sabadell el judici oral per la Peça 18 del cas Mercuri, després que els passats dies 13, 14, 15, 16 i 17 es desenvolupés la part documental i les declaracions de testimonis, pèrits i acusats dels delictes comesos en unes obres privades al carrer de Fernando Poo, 35-37 de Sabadell.

Al llarg del judici han quedat patents els fets i la participació dels acusats. Unes obres per realitzar un nou habitatge de 90 m2 al sota coberta d’un edifici ja construït i realitzades al marge de l’empara legal. Les obres van ser denegades però es van realitzar igualment i es van fer passar com a reforma interior en base un projecte posterior que les va considerar com a pre-existents (falsificació documental oficial i contra l’ordenació del territori). Arran d’una queixa d’una veïna es desencadenaren les corresponents inspeccions municipals i s’obrí un decret per l’aturada de les obres i enderroc. L’obres mai es van aturar ni enderrocar.

La influència que el constructor, Melquíades Garrido, president del Gremi de Constructors de Sabadell i Vallès i oncle del llavors alcalde Manuel Bustos, gaudia dins l’Ajuntament de Sabadell i damunt de determinats alts càrrecs va possibilità que finalment es donés per bones les obres i s’arxivés l’expedient de disciplina urbanística (tràfic d’influències i prevaricació).

L’any 2015, arran de la creació d’aquesta peça del cas Mercuri i ja jubilada la cap de Disciplina Urbanística, es va reobrir l’expedient.

Una vegada més s’han posat de manifest les actuacions il·lícites i els delictes comesos pels quals han estat jutjats els acusats de l’entorn familiar de Manuel Bustos, en aquest cas del seu oncle Melquíades Garrido, de càrrecs de confiança del PSC i d’alguns funcionaris municipals que actuaven en contra de l’interès públic i de l’administració a la qual servien per tal d’afavorir a determinats particulars.