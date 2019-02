Corrupció

Es crea una nova peça del cas Mercuri, la 36, per un possible delicte de falsedat documental

La Jutgessa del Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell, que instrueix el cas Mercuri, ha acordat crear una nova peça separada del sumari, la 36. Aquesta nova peça ha estat creada a partir de la petició de la Fiscalia Especial de Delictes Urbanístics que va veure un possible delicte de falsificació documental en la documentació de la peça 6, que investiga els presumptes delictes pels abocaments il·legals de terres i runes a la finca de Can Xupa de Sabadell, contigua a la finca de Ca n’Alzina.

Davant l’existència d’indicis suficients de criminalitat d’un presumpte delicte de falsificació documental, la Jutgessa instructora ha decidit investigar els fets de manera separada de la peça 6 i ha imputat com a presumptes autors a:

 Ricard Estrada Arimón. Ex-regidor de Sostenibilitat i Gestió del Medi Ambient, del PSC.

 Jordi Soriano José. Ex-regidor del PP.

 José Manuel González Parra. Empresari.

 Jordi Rojas Morató. Empresari.

 Rafael Rojas Morató. Empresari.

 Santiago José Moreno Benjumea. Empresari.

Des de la Plataforma SBDLC considerem positiu la creació d’aquesta nova peça, pel fet que constata que el macro-sumari del cas Mercuri està viu i que tan la Jutgessa instructora com la Fiscalia estan actives per a investigar tots els possibles delictes comesos i les responsabilitats dels seus autors. La Plataforma SBDLC es personarà també com acusació popular en aquesta peça.