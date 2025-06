Ni un pam de terra més

El futur no aterra amb més avions

El moviment per frenar l’ampliació de l’aeroport del Prat no és una lluita localista. És una batalla de país, de societat i de civilització. Una ampliació per rebre més avions, més turistes i més especulació només pot entendre’s com un acte d’agressió al territori, al clima i a les nostres vides.