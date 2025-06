Publicitat

"Tan fàcil com posar un filtre verd"

Més de 50 marquesines de la ciutat de Barcelona han estat intervingudes aquest matí per denunciar la publicitat enganyosa d’empreses contaminants i la passivitat de l’Agència Catalana del Consum davant el rentat d’imatge verd (greenwashing) que prolifera als espais públics. L’acció, liderada per l’Agència pel Clima dins la campanya internacional Ban Fossil Ads, denuncia l’impuls institucional a una mentida que intoxica el debat públic i frena la resposta a la crisi climàtica.

Amb l’eslògan “Enganyar-te és tan fàcil com posar un filtre verd”, els cartells exposen com creuers, avions i autobusos es presenten com a “sostenibles” a través d’anuncis que manipulen el llenguatge ecològic per rentar la cara d’un model extractivista i insostenible. A través de codis QR, les marquesines remeten al portal greenwashing.art, on s’exposa la cara oculta d’aquestes campanyes i el seu impacte real.

Una resposta a l’omissió del Govern

L’acció arriba després de més de sis mesos d’inacció de l’Agència Catalana del Consum, que no ha respost a la denúncia d’Ecologistes en Acció contra un anunci de MSC Creuers que presentava com a “verd” un vaixell impulsat amb gas natural, un combustible fòssil altament contaminant. Avui mateix s’ha presentat una nova denúncia, aquest cop contra TMB, per publicitar el gas natural com una opció de mobilitat sostenible, malgrat les evidències científiques que n’avalen la toxicitat.

“El carrer no és Instagram. No es poden permetre aquestes falsedats en espais públics que haurien de protegir la salut i la veritat”, assenyalen des de l’Agència pel Clima.

Crisi climàtica, publicitat i desinformació

Les entitats impulsores de la iniciativa denuncien que la publicitat de combustibles fòssils actua com una barrera per a l’acció climàtica, distorsionant la percepció social del problema i legitimant un model de mobilitat i turisme que no és sostenible ni equitatiu. “Cal prohibir la publicitat dels combustibles fòssils, igual que es va fer amb el tabac”, afirmen des de Ban Fossil Ads.

Els efectes del gas natural sobre la salut són clars: diversos estudis apunten que en entorns urbans pot ser més contaminant que el dièsel, generant partícules nocives vinculades a l’asma, l’Alzheimer i malalties cardiovasculars. Mentrestant, el sector de l’aviació i els creuers continua llançant campanyes per associar la seva activitat a paraules com “eco” o “net”, en un intent deliberat de desinformar.

Cap a un decreixement turístic real

Aquesta denúncia pública forma part de la setmana de mobilitzacions pel decreixement turístic, impulsada per la xarxa SETnet i altres col·lectius que reclamen un canvi de model. La manifestació central tindrà lloc aquest diumenge, 15 de juny, a les 12 h als Jardinets de Gràcia, amb el lema: “El turisme ens roba el pa, el sostre i el futur”.

Des de Zeroport i l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic recorden que no hi ha creuers verds ni avions sostenibles. “Tot això són fal·làcies que amaguen els impactes reals: pèrdua de drets, contaminació, expulsió veïnal i col·lapse climàtic”, denuncien.

"L’exigència és clara: ni gas, ni greenwashing, ni complicitat institucional. El que cal és valentia política per plantar cara a un model depredador que posa el benefici d’uns pocs per davant de la salut, el clima i la vida".