CORRUPCIÓ

L’acusació popular del cas Mercuri s’adhereix a les acusacions i a les penes sol·licitades pel Ministeri Fiscal

L’acusació popular exercida per la Plataforma SBDLC ha presentat l’escrit d’acusació de la peça 25 del cas Mercuri, adherint-se a les acusacions i a les penes sol·licitades per la Fiscal Especial anticorrupció en el seu escrit d’acusació, emès recentment contra Manuel Bustos Garrido, Adolfo Moreno Sansano, José Antonio Cabanillas Delgado i Montserrat Costa Serra pel possible delicte de malversació de cabals públics per les despeses irregulars fetes com a responsables de la Federació de Municipis de Catalunya, FMC:- Despeses de caire personal o privat abonades per la FMC (múltiples àpats en restaurants, compra d’embotits, desplaçament en avió a un congrés del PSOE a Sevilla, aparcaments i combustible pel vehicle particular,...).- Subvenció de 24.000 euros atorgada de manera irregular a la Fundació ACSAR- Abonament de diverses factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.Per aquests fets es sol·liciten als acusats les penes següents:

Recordem que aquesta peça va ser arxivada el gener de 2020 per la Magistrada Jutge del Jutjat d’Instrucció nº 13 de Barcelona, al considerar que els diners públics que rebia la FMC eren diners privats per la senzilla raó de ser una entitat jurídicament privada. Arxiu que vam denunciat al considerar que, probablement, havia estat motivat per qüestions no jurídiques i basant-se en els mateixos arguments de la defensa.

Contra aquest arxiu, la Fiscalia anticorrupció i l’acusació popular, exercida per la Plataforma SBDLC, vam presentar recurs d’apel·lació, el qual, el juliol de 2021, va ser estimat per la Secció Segona de l’Audiència de Barcelona, deixant sense efecte el sobreseïment del sumari i acordant continuar la instrucció davant el Tribunal del Jurat.

Una decisió que ja vam valorar de manera molt positiva pel fet de contemplar que els fons de la Federació de Municipis de Catalunya s’han de considerar com a públics, donat que més del 94 % dels seus ingressos són diners públics que provenen de les arques públiques -Ajuntaments, Diputacions, Àrea Metropolitana Barcelona, Consells Comarcals i Generalitat- i de l’esforç tributari dels ciutadans, al marge que la FMC sigui una associació jurídicament privada. I que tot diner públic transferit a una entitat privada en forma de subvenció per una finalitat concreta, en cap cas no pugui ser utilitzat de manera inapropiada i ser objecte de malversació i corrupció