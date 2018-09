Corrupció

Els germans Bustos entre els nous imputats del cas Mercuri

La Jutgessa imputa un total de 18 persones al considerar que constituïen una organització criminal amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics i garantir l’adjudicació de serveis públics a empreses del Grup Vendex com SMATSA

S’ha fet pública la interlocutòria emesa pel Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell que instrueix el cas Mercuri i que afecta a la Peça 28. Aquesta peça investiga les presumptes irregularitats produïdes en l’adjudicació del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viaria per part de l’Ajuntament de Sabadell a l’empresa SMATSA, del Grup Vendex d’àmbit estatal, segons ha informat la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.

La interlocutòria exposa que les investigacions judicials i policials, iniciades el gener de 2013, basades en les converses telefòniques intervingudes judicialment, documentació obtinguda i en les declaracions dels testimonis, han permès apreciar que, com a mínim durant els anys 2009 i 2012, alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell junt al Grup empresarial Vendex, al qual pertany l’empresa SMATSA, constituïen un grup perfectament organitzat i concertat per tal de dur a terme activitats il·lícites amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics.

Aquesta organització afavoria, facilitava o garantitzava l’adjudicació de serveis públics a empreses del Grup Vendex des de l’Ajuntament de Sabadell o des d’altres organismes o Ajuntaments governats pel PSC, a canvi de rebre beneficis econòmics, tractes de favor, viatges pagats, anul·lació de multes, col·locació de personal, etc. A més del PSC els beneficiaris també eren funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, amics o familiars.

A Sabadell les empreses del Grup Vendex implicades són Servicios Generales para Municipios SA, SGPMSA, adjudicatària de la gestió de la Zona Blava des del 2005 fins el febrer de 2017 i SMATSA, adjudicatària del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària. Concessió renovada l’any 2012 per una durada de 15 anys més 5 de pròrroga i un import anual actual de 22 milions d’euros.

Segons la interlocutòria, la investigació ha permès determinar que aquest entramat, presumptament delictiu, era dirigit per Francisco Bustos Garrido, regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell fins l’any 2015 i Primer secretari de la Federació del Vallès Occidental del PSC i per Xavier Izquierdo Vilavella, Director de l’Àrea d’Espai públic de l’Ajuntament Sabadell fins el 2015, amb el coneixement, beneplàcit i consentiment per part de l’alcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido. Per la part empresarial Gervasio Ronaldo Rodríguez Acosta, administrador únic del grup Vendex i d’Eugenio Àngel Fernàndez Díaz, director general a Catalunya del grup Vendex i Gerent SMATSA. Junt a ells també formaven part de l’organització funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell i treballadors del Grup Vendex.

La investigació ha permès constatar que l’adjudicació del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària de l’Ajuntament de Sabadell a favor de l’empresa SMATSA, va ser, segons tots els indicis, fruit d’una maniobra planificada, organitzada i dirigida per membres d’aquest grup organitzat amb la finalitat que l’adjudicatària del servei fos aquesta empresa i no cap altra. La manipulació, a més de produir-se durant el procés d’adjudicació per tal d’afavorir SMATSA, també es va donar abans d’iniciar-se participant l’empresa Vendex en el contingut del Plec de condicions. A canvi SMATSA va pagar viatges a càrrecs públics i funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell i el finançament d’actes, entre els quals l’acte electoral del PSC, l’abril de 2011, de presentació de la candidatura de Manuel Bustos a l’alcaldia de Sabadell, finançat il·lícitament amb 100.000 euros. Altres despeses electorals van ser abonades a través de particulars o d’empreses.

Aquest fets podrien constituir presumptes delictes contra l’administració pública per tràfic d’influències, prevaricació, d’infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, falsificació documental, frau electoral i blanqueig de capitals. Tots ells comesos, segons tots els indicis, per organització o grup criminal.

Davant d’aquests fets la Jutgessa instructora ha acordat imputar un total de 18 persones:

Manuel Bustos Garrido . Ex alcalde Sabadell (PSC)

. Ex alcalde Sabadell (PSC) Francisco Bustos Garrido . Ex regidor d’Espai públic Ajuntament Sabadell (PSC)

. Ex regidor d’Espai públic Ajuntament Sabadell (PSC) Xavier Izquierdo Vilavella . Ex director Àrea d’Espai públic Ajuntament Sabadell

. Ex director Àrea d’Espai públic Ajuntament Sabadell Cristian Sánchez García . Ex primer secretari del PSC Sabadell - Actualment regidor del PSC

. Ex primer secretari del PSC Sabadell - Actualment regidor del PSC Ana Carrasco Serrano . Ex secretaria d’Organització del PSC Sabadell - Actualment regidora del PSC

. Ex secretaria d’Organització del PSC Sabadell - Actualment regidora del PSC Eugenio Àngel Fernàndez Díaz . Director general a Catalunya grup Vendex – Gerent Smatsa

. Director general a Catalunya grup Vendex – Gerent Smatsa Gervasio Ronaldo Rodríguez Acosta. Administrador únic del Grup Vendex

i onze persones més: funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, empleats i directius empresarials

També ha ordenat prendre declaració testifical en seu judicial a un total de 16 persones relacionades amb els fets. El lliurament de documentació als Ajuntaments de Barberà del Vallès i de Montcada i Reixac i a diverses empreses i entitats.

Des de la Plataforma SBDLC considerem els fets investigats d’una gravetat extrema, duts a terme per part de càrrecs electes, entre els quals qui va ser la màxima autoritat municipal, alts funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, directius d’empreses adjudicatàries i responsables del PSC, organitzades i coordinades per a cometre, presumptes, delictes amb la finalitat d’obtenir beneficis particulars, empresarials i partidistes malversant diners públics.

Novament s’han posat de manifest les pràctiques corruptes i clientelars de l’entorn de Manuel Bustos i dels responsables polítics del PSC, d’alts càrrecs i funcionares municipals, que actuaven en benefici propi i del partit i no de la ciutat. També s’han ratificat les pràctiques delictives de l’empresa SMATSA per tal de fer prevaldre els seus interessos.

Com acusació popular esperem que amb aquestes noves actuacions judicials i les declaracions dels nous imputats i testimonis, previstes per als propers mesos, es finalitzi la fase d’instrucció d’aquesta peça i es dicti data de judici en el menor temps possible i es puguin depurar totes les responsabilitats penals que se’n derivin.