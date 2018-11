Corrupció

Les declaracions en relació la Peça 28 del cas Mercuri confirmen la presumpta complicitat delictiva entre el PSC, SMATSA i alguns funcionaris municipals

Les declaracions efectuades en seu judicial per part dels testimonis sobre determinades actuacions que consten en el sumari de la Peça 28 del cas Mercuri, que investiga les presumptes irregularitats en l'adjudicació del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viaria a l'empresa SMATSA, no han fet variar el relat delictiu que consta en l'atestat policial elaborat per la Unitat Central Anticorrupció de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Un atestat elaborat a partir de les diligències efectuades pel Jutjat d'Instrucció nº l de Lugo i del Servicio de Vigilancia Aduanera, les converses telefòniques intervingudes, la documentació obtinguda i en les declaracions en seu policial de nombrosos testimonis, segons la plataforma "Sabadell, lliure de corrupció"

Les confirmacions de determinats fets per part d'alguns testimonis o les evasives com a resposta per part d'altres al llarg de les declaracions, no han fet més que confirmar les actuacions investigades.

Posteriorment, les declaracions dels investigats (imputats) que han estat citats aquests dies: Manuel Bustos, Francisca Bustos, Xavier lzquierdo, Cristian Sànchez, els funcionaris municipals Joan Figueras, Francesc Feliu i Ricard Garrida, i els empleats de l'empresa SMATSA i del Grup Vendex, Juan M. Seijas i Mª Lourdes Millat, tampoc no han fet variar cap dels indicis de les responsabilitats que recauen sobre ells per haver participat en l'entramat que va garantir l'adjudicació irregular del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària a l'empresa SMATSA, a canvi del finançament d'actes electorals i viatges, tractes de favor, anul·lació de multes, col·locació de personal, etc.

Les contradiccions, les evasives i el creuament mutu d'acusacions, especialment entre els dos imputats Paco Bustos i Cristian Sànchez, no han fet més que confirmar la seva implicació en uns fets que podrien constituir presumptes delictes contra l'administració pública molt greus.

Resten pendents de declarar diverses persones imputades. El proper mes de desembre està previst que declarin l'exregidora Ana Carrasco i dues persones amb responsabilitats administrativa dins del PSC. El mes de gener estan citats a declarar els màxims responsables de Vendex-SMATSA: Gervasio Ronaldo Rodríguez, administrador únic del grup Vendex i Eugenio Àngel Fernàndez, gerent d'SMATSA.

La Plataforma SBDLC, en l'exercici de l'acusació popular, està valorant la relació de persones que també haurien d'afegir-se a declarar en qualitat de testimonis a l'haver tingut un determinat nivell de participació en el fets investigats. Una d'aquestes persones seria Marta Farrés, qui va ser la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Espai Públic del govern del PSC entre els anys 2007 i 2011 i, en conseqüència, la màxima responsable de les persones ara imputades d'aquella Àrea, així com pel fet d'haver estat una de les persones que consten a com a presumpta ment beneficiaries d'un viatge a Melilla costejat per Smatsa.

Amb les declaracions dels testimonis i dels imputats ja efectuades i les pendents ha de finalitzar la fase d'instrucció del sumari i fixar-se la data de judici per tal de depurar les responsabilitats penals que se'n puguin derivar d'uns fets delictius d'extrema gravetat i duts a terme per càrrecs electes, alts funcionaris municipals, directius de l'empresa adjudicatària i responsables del PSC, organitzades i coordinades per obtenir de manera il·lícita beneficis particulars, empresarials i partidistes malversant diners públics.