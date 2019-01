Corrupció

L’adjudicació del contracte municipal a SMATSA sota la lupa de la jutgessa del cas Mercuri

L’ex-alcalde Bustos va ser condemnat recentment a 3 anys de presó, pena que es suma a la condemna de 16 mesos per una altra de les peces del cas Mercuri. Però no només s’estan demostrant certes les sospites de corrupció sobre membres del PSC, sinó que la jutgessa del cas ja ha afirmat que SMATSA i el PSC formaven "un entramat delictiu que es desenvolupava de forma concertada, organitzada i continuada en el temps".

En aquest context segueix avançant el judici de la peça 28 que investiga l’adjudicació del contracte de gestió de residus i neteja viària, avui amb les declaracions del gerent d’SMATSA (Eugenio Díaz), i la cap de comunicació i relacions externes d’SMATSA (Marina Taltavull).

Aquesta realitat, però, no ens ve de nou. La gravetat dels fets és enorme i per això des de principi de mandat vam decidir que l’Ajuntament de Sabadell es presentés com a acusació particular en el procés judicial del cas Mercuri. I per això hem donat sempre suport a la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.

“No es pot permetre sota cap circumstància que recursos públics acabin en mans privadesde manera indeguda”, ha afirmat Héctor Rodríguez Grimau, portaveu de la Crida per Sabadell. “Es podria pensar que la corrupció del PSC és cosa del passat, però encara en seguim pagant les conseqüències. El cas d’SMATSA és, malauradament, una metàfora perfecta de la brutícia que ha deixat a Sabadell el govern dels Bustos. El PSC va facilitar a SMATSA el plec del contracte mesos abans que es fes públic, i van acordar que l’empresa portaria una proposta inviable econòmicament per tal de guanyar el concurs. Després van venir els sobrecostos i els sous de 15.000€ del gerent d’SMATSA (el 2011 tenia un sou de 95.424€ i el 2012 va passar a ser de 208.462,40€).”

“La brutícia que veiem cada dia a la nostra ciutat és el reflex directe de l’adjudicació d’aquest contracte”, ha continuat Rodríguez Grimau. “Van posar uns preus irreals i ho van compensar amb acords econòmics amb el govern municipal del PSC. Però l’actual Govern de Transformació s’ha negat a mantenir les seves males pràctiques, i en resposta a això, l’empresa va iniciar el seu xantatge amenaçant amb acomiadaments i amb deixar la ciutat encara més bruta.”

“La problemàtica d’Smatsa té dues vessants, dues cares de la mateixa moneda: corrupció i incompliments. Per una banda, celebrem que el judici avanci i esperem que les penes siguin proporcionals al mal que aquestes persones han fet a la ciutat. Per l’altra, la Crida per Sabadell vetllarà perquè l’Ajuntament segueixi desenvolupant la difícil però necessària tasca de fiscalització del servei, fent tot el que estigui en les nostres mans per acabar amb les irregularitats de l’empresa”, ha conclòs Rodríguez Grimau.