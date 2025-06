LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP aconsegueix el control dels contaminants de l’empresa Exide de Bonmatí

El Parlament ha aprovat una moció de la CUP per controlar els contaminants de l’empresa Exide ubicada a Bonmatí

Des de fa molts anys Bonmatí pateix la contaminació de la industria de reciclatge de bateries en forma de fums, efluvis àcids, pudors, pols, sorolls i abocaments. La forta contaminació dels sòls propers a la indústria posa en evidència una gestió deficient de l’activitat.

Dos estudis recents, de l’any 2023, de mostres de sòls superficials, realitzats per l’empresa homologada TECNOambiente SL, posen de manifest que terrenys urbans i rústics propers a l’empresa estan fortament contaminats, especialment per plom. El nivell Genèric de Referència per a terrenys no industrials és de 60 ppm, i alguns dels valors trobats, fora del terreny industrial i en terreny urbà i altres usos, superen en molt aquesta referència: 23.000. 15.000, 10.000 ppm. A més proximitat a l’empresa, corresponen valors més alts.

Les preocupants emissions, gairebé diàries d’aire amb forta pudor, malgrat les reiterades denúncies dels veïns, persisteixen. S’ha demanat, sense èxit, una estació de mesura en continu de matèria particulada (metalls pesants, COV, gasos tòxics) al poble.

L’empresa acumula perillosos contaminants a les seves instal·lacions precàries i això posa en risc la zona en episodis de pluges, on hi ha el risc real de filtració dels contaminants a les aigües subterrànies o de disseminació cap al riu Ter i el respectiu entorn natural protegit.

Per aquest motiu, la CUP amb el diputat Dani Cornellà de Comarques Gironines de la formació independentista ha presentat una moció per descontaminar a l’empresa Exide els terrenys afectats per plom i altres metalls pesants en un termini màxim d’un any, que es realitzin controls analítics periòdics mensuals dels nivells de contaminació de les aigües i els sòls de l’entorn de l’empresa, del Bassal d’en Matas i la zona de la Rompuda mentre no s’hagi dut a terme la descontaminació i instal·lar una estació de mesura de continu de matèria particulada, entre altres mesures. Segons Dani Cornellà “ja és hora d’acabar amb la contaminació de l’empresa” i que “amb aquesta moció reclamem al govern que hi hagi un control real dels nivells de contaminació de la industria del país”.