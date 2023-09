Corrupció

A judici la peça 33 del cas Mercuri

Seuran en el banc dels acusats Manuel Bustos, Josep Miquel Duran i Manuel Somoza pel delicte d’omissió del deure de perseguir delictes

El Jutjat Penal núm. 2 de Sabadell ha emès diligència en la que fixa el Judici oral de la peça 33 del cas Mercuri pels dies 9, 10, 27 i 28 del proper mes de novembre, a les 9 del matí, al Jutjat Penal núm. 2 de Sabadell.

En el banc dels acusats seuran:

• Manuel Bustos Garrido, exalcalde de Sabadell del PSC, en concepte d’autor material.

• Josep Miquel Duran, ex intendent de la Policia municipal de Sabadell, en concepte d’autor material.

• Manuel Somoza Barreiro, ex director de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, en concepte de cooperador necessari.

Tots tres estan acusats del delicte d’omissió del deure de perseguir delictes i tant el Ministeri Fiscal com l’acusació popular, exercida per SBDLC, sol·liciten a cadascun d’ells 2 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació d’autoritat competent o per oposició pública, amb la consegüent incapacitat d’obtenir-los pel mateix termini de dos anys.

Els fets investigats es remunten al dia 3 de juny de 2010 quan Manuel Bustos va promoure una reunió a les dependències de l’Ajuntament de Sabadell, la qual va ser organitzada per Manuel Somoza i en la que van participar, a més de l’exalcalde, Josep Miquel Duran i l’empresari José Rios Martín. L’objecte de la reunió va ser dissuadir a José Rios de la seva voluntat de revelar públicament el contingut d’unes gravacions que disposava que desvelaven que l’exregidor del PP Jordi Soriano estava implicat en un delicte de suborn pel fet d’obtenir comissions d’empresaris a canvi de concessions d’obres públiques. Els participants de la reunió enlloc de denunciar els fets, indiciàriament delictius, van aconseguir silenciar-los, valent-se dels càrrecs que ostentaven. Tot i aquest intent d’amagar els fets, finalment van ser denunciats i van generar el sumari del cas Mercuri.

Es tracta d’un judici important pel fet que ens situa en l’origen del cas Mercuri i que qui comet el delicte és un càrrec públic i màxim responsable institucional de la ciutat, i uns alts funcionaris. Així com per ser el primer judici del cas Mercuri que es celebra a Sabadell.

Les penes de la sentència se sumarien a les que ja tenen imposades per sentències de judicis anteriors en el cas de Manuel Bustos i Josep Miquel Duran, o sol·licitades en sumaris d’altres peces del Mercuri en el cas de Manuel Somoza.