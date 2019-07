Corrupció

L'alcaldessa de Sabadell i Juan Carlos Sánchez citats a declarar per la peça 28 del Mercuri

La jutgessa instructora del cas Mercuri ha citat a declarar el proper dia 24 a Joan Carles Sánchez, tinent d’alcalde d’Urbanisme entre 2003 i 2011, a Marta Farrés, tinenta d’alcalde l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic entre 2007 i 2011, i a Carlos Callejo, l’anterior gerent d’SMATSA, en el procés d’investigació de la peça 28. Aquesta peça investiga l’adjudicació del contracte d’SMATSA per part de l’Ajuntament de Sabadell sota govern del PSC i ja a la tardor passada va dur a declarar a una llista de 20 persones investigades, entre les quals hi havia l’exalcalde, Manuel Bustos, l’excàrrec de confiança, Xavier Izquierdo, l’exregidor de Seguretat i Espai Públic, Paco Bustos, el president del grup Vendex (propietària d’SMATSA), Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, el gerent d’SMATSA, Eugenio Díaz, entre d’altres.

Recordem que entre els presumptes delictes contra l’administració pública que apunta la jutgessa en la seva interlocutòria figuren: tràfic d’influències, prevaricació, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets i suborn. Les investigacions assenyalen que la mateixa empresa hauria intervingut en l’elaboració del plec de condicions del concurs que es va resoldre al 2012 i que hi havia un grup constituït entre alts càrrec de l’Ajuntament i el grup empresarial per assegurar la concessió del contracte a SMATSA. L’empresa, a canvi, hauria contractat personal a demanda de l’Ajuntament i subvencionat actes del PSC, com l’acte de presentació de campanya del PSC del 2011 a la Pista d’Atletisme.

A part de la seva responsabilitat com a tinenta d’alcalde de l’Àrea en què Paco Bustos actuava com a regidor d’Espai Públic, Marta Farrés haurà d’aclarir davant de la jutgessa com és que l’empresa SMATSA va pagar un viatge a Melilla al novembre de 2010 per a una activitat que era de l’Ajuntament. Per ara, l’alcaldessa no ha explicat a la ciutadania perquè apareix com a beneficiària d’aquests favors. Favors que després ha pagat la ciutadania amb una concessió que ha posat traves constants a la fiscalització i a corregir els incompliments detectats pel govern anterior. En definitiva, favors que Sabadell ha acabat pagant amb un molt mal servei.