Corrupció

Inici de la campanya de micromecenatge per fer possible un documental sobre el cas Mercuri

L’11 de maig a les 19h es durà a terme un acte a l’Auditori del Casal Pere Quart de Sabadell (carrer de Lacy, 11) per presentar el projecte i reflexionar sobre la corrupció a escala local i en l’àmbit català.

Avui s’ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar-ne la postproducció i l’11 de maig tindrà lloc l’acte de presentació de projecte.

El documental Els residus del mercuri, que es troba en fase de postproducció i es preveu que es pugui estrenar durant la temporada tardor-hivern d’enguany, posa el focus en l’adjudicació, presumptament fraudulenta, del contracte de neteja i residus de la ciutat de Sabadell l’any 2012. Per explicar com s’arriba a aquest punt, es repassarà la trajectòria de Manuel Bustos com a alcalde, des del moment que forma el seu primer govern l'any 1999 fins que esclata el cas Mercuri l'any 2012. A més, l’audiovisual ens mostrarà com va ser el conflicte entre el govern municipal que es va formar després de la derrota electoral del PSC l’any 2015 i l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, que en el seu punt àlgid va fer perillar 43 llocs de treball.

Els residus del mercuri compta, d’una banda, amb una dimensió expositiva -que n’és la principal- amb més de vint entrevistes a periodistes, veus expertes i protagonistes dels fets tractats i, de l’altra, amb una dimensió narrativa de caràcter ficcionat -a tall de complement- guiada per un treballador anònim d’SMATSA i la seva filla. S’ha fet així perquè, degut a la por generada per les represàlies de l’empresa ha fet que els/les treballadors/es amb els quals s’ha pogut parlar declinessin aparèixer en aquest documental, per aquest motiu s’ha optat per construir un personatge fictici basat en la recerca, els contactes informals i els comunicats de premsa del Comitè d’Empresa. Per realitzar-ne la interpretació s’ha pogut comptar amb Pep Planas (El cor de la ciutat, Ventdelplà, Com si fos ahir, etc.) i Laia Artigas (Estiu 1993, Paquita Salas, etc.).

El documental vol donar a conèixer a la ciutadania una problemàtica que està lligada a un dels casos de corrupció més notoris de Catalunya. Una problemàtica que encara avui dia afecta la vida diària dels sabadellencs i sabadellenques: en la neteja dels carrers i en l’ús dels recursos municipals destinats a finançar aquesta tasca. Alhora, malgrat que la temàtica tractada se centra en la capital vallesana, la corrupció i les males pràctiques empresarials són problemàtiques presents en l’àmbit català i així s’ha tractat en el documental, que inclou un apartat de reflexió general sobre la corrupció i els serveis públics de la mà de Lourdes Parramon (Oficina Antifrau), Jessica Bolancel (advocada laboralista) i Roger Tugas (periodista).

Per fer possible la postproducció del documental, avui s’ha iniciat una campanya de Goteo, per a finançar despeses com la producció musical, la postproducció de so i els grafismes. La recompensa principal són entrades pel cinema de cara a les estrenes de Sabadell i Barcelona que seran durant la temporada tardor-hivern així com també s’ofereix la possibilitat a diferents entitats perquè facin una aportació major a canvi d’una projecció a un local de la seva elecció junt amb un col·loqui amb l’equip realitzador.

Els residus del mercuri arribarà de la mà d’un equip majoritàriament novell, amb el suport d’Arsomnia Produccions (Colis Suspect, Panrico Panpobre).

Acte de presentació a l’Auditori del Casal Pere Quart

D’altra banda, l’11 de maig a les 19h es durà a terme un acte a l’Auditori del Casal Pere Quart de Sabadell (carrer de Lacy, 11) per presentar el projecte i reflexionar sobre la corrupció a escala local i en l’àmbit català. En primer lloc, es comptarà a les intervencions de Lourdes Parramon (Oficina Antifrau), Antonio Santamaría (periodista local) i l’Isidre Soler (Sabadell Lliure de Corrupció). A continuació, la periodista Sara Gonzàlez conduirà una taula rodona formada per Carme Forcadell, Joan Mena i David Fernàndez. Per concloure l’acte, l’equip realitzador del documental presentarà el projecte, les persones que n’han format part i exposaran els següents passos que s’esdevindran.