Comunicació

Estrena del documental "Els residus del mercuri", sobre la corrupció que va esclatar a l'Ajuntament de Sabadell

El documental vol donar a conèixer a la ciutadania una problemàtica que està lligada a un dels casos de corrupció més notoris de Catalunya. Una problemàtica que encara avui dia afecta la vida diària de tothom que viu a Sabadell: en la neteja dels carrers i en l’ús dels recursos municipals destinats a finançar aquesta tasca. La ciutadania ha estat implicada en tot moment, per això és de rellevant importància exposar els fets i facilitar-los al públic interessat. Alhora, malgrat que la temàtica tractada se centri en la capital vallesana, la corrupció i les males pràctiques empresarials són problemàtiques presents tant en l’àmbit català com al conjunt de l’Estat espanyol, per tant, va dirigida a totes aquelles persones que tinguin inquietuds al voltant de la corrupció.

A més, s'ha observat que amb freqüència una part important de la població culpa als treballadors de les empreses subcontractades de les mancances en el servei prestat. En el cas dels treballadors de SMATSA a Sabadell és molt evident i aquests han patit un assetjament continuat per part de la població, quan en realitat l’auditoria realitzada ha demostrat que és la directiva de l’empresa la que no està complint amb els compromisos estipulats al contracte. Per aquest motiu, hem considerat imprescindible donar protagonisme als treballadors, un fet poc habitual en un documental sobre corrupció.

Finalment, amb la doble vessant expositiva i narrativa busquem poder explicar la problemàtica de forma clara i rigorosa, alhora dotar-li d'un caràcter humà i vivencial, degut a que la corrupció i les males pràctiques empresarials transcendeixen els despatxos i afecten el dia a dia de la ciutadania i, en particular, la classe treballadora.