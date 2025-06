Ni rei ni corona

Marxa sobre Montserrat per plantar cara a la monarquia espanyola

L’Assemblea Nacional Catalana fa una crida a tot el poble català a mobilitzar-se massivament el 23 de juny per rebutjar la visita dels Borbons a Montserrat, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. L’acció, batejada com a Marxa sobre Montserrat, vol ser una resposta col·lectiva i contundent davant el que es considera una provocació deliberada de l’Estat espanyol.

Els reis espanyols tenen previst visitar l’abadia de Montserrat en el marc dels actes del mil·lenari del monestir. Però per a l’ANC, la seva presència no té res de neutral ni d’innocent: és un intent de blanquejar una institució hereva del franquisme i del cop d’Estat del 155.

La protesta consistirà en una marxa simultània per tres camins tradicionals d’accés al monestir: Collbató, Monistrol de Montserrat i el coll de Can Maçana. Totes tres arrencaran a les 6 del matí del 23 de juny i confluiran a l’abadia per fer visible el rebuig popular a la monarquia.

A més, l’ANC anima a pujar la nit abans, fer-hi estada i convertir la vigília de Sant Joan en una revetlla de dignitat, resistència i sobirania.

La Marxa sobre Montserrat vol ser molt més que una protesta: és una afirmació col·lectiva del poble català contra un règim imposat, que es perpetua a través de la repressió, la humiliació i l’espoli. “No és només un rebuig als Borbons; és una defensa activa de la nostra identitat, els nostres símbols i el nostre futur com a nació lliure.”