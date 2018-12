Corrupció

La Plataforma SBDLC considera justa i exemplificant la sentència de la peça 30 del cas Mercuri

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC) ha valorat la sentència com a justa i exemplificant al tractar-se de delictes comesos per un càrrec públic i un alt funcionari municipal -alcalde de Sabadell i Cap de la Policia municipal de Sabadell en el moment dels fets- els quals tenien l'obligació de vetllar perquè aquests fets delictius no es produïssin.

Ara bé, la Plataforma SBDLC en l'exercici de l'acusació popular, està valorant sol·licitar l'ingrés immediat a presó de Manuel Bustos considerant el grau de l'actual condemna, la condemna pendent de complir d' l any i quatre mesos de presó a que va ser condemnat en el judici de la peça S (Peça Montcada) del Mercuri i la seva imputació en cinc peces més del Mercuri pendents de judici i, en el cas d'un hipotètic recurs de cassació, demanarien la presó provisional.

La Secció 10ª de l'Audiència de Barcelona ha fet pública la sentència relativa al judici oral de la peça 30 del cas Mercuri celebrat el passat mes de juny, en el que van seure en el banc dels acusats Manuel Bustos, Josep Miquel Duran i Xavier lzquierdo pels delictes de tràfic d'influències, prevaricació i malversació de cabals públics per la retirada d'unes multes al fill i a la dona de Manuel Bustos.

Després de relatar i considerar provats els fets delictius, el Tribunal ha dictat la sentència següent:

Manuel Bustos Garrido. Condemna, com autor criminalment responsable de dos delictes de tràfic d'influències, a un total de:

- 3 anys de presó (18 mesos per a cadascun dels dos delictes)

- 16 anys d'inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu, per ocupació o càrrec públic en

l'administració local, provincial, autonòmica o estatal. - 800 € de multa

- Abonar 200 € + interessos a l'Ajuntament

Josep Miquel Duran Macho. Condemna, com autor criminalment responsable d'un delicte de tràfic d'influències i d'un delicte de prevaricació administrativa, a un total de:

- 15 mesos i un dia de presó.

- 11 anys d'inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu, per ocupació o càrrec públic en

l'administració local, provincial, autonòmica o estatal. - 301 € de multa

- Abonar 200 € + interessos a l'Ajuntament