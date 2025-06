ANTIMONÀRQUICS

La Coordinadora Antimonàrquica convoca una manifestació per mostrar el rebuig a l'obligació de penjar el retrat del Rei

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha emès un comunicat convocant a una manifestació per mostrar el rebuig a l'obligació de penjar el retrat del Rei a la sala de plens de l'Ajuntament de Girona

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

"Comunicat Coordinadora Antimonàrquica ( CACGI )

Us convoquem a una Manifestació, el dijous 19 de juny a les 19h, a la Plaça del Vi de Girona. La convoquem per 3 motius:

1- Per mostrar el nostre rebuig, davant la imposició per part de la justícia espanyola d'obligar a l'Ajuntament de Girona, a penjar el retrat del Rei a la sala de plens, arrel d'una denúncia del regidor de Vox.

2- Per protestar enèrgicament contra els cancerígens premis princesa per part de la Fundació Princesa de Girona.

3- Per celebrar que aquest any, el Rei es retira a donar els premis princesa a Barcelona, gràcies al rebuig tant institucional, com per la lluita al carrer i al inesperat efecte Paiporta, i com motiu d'alegria per tots nosaltres, ho celebrem amb unes actuacions musicals davant de la Fundació Princesa al finalitzar la manifestació.

Actuaran: Els Combatents, Júlia Balas, Xevi Palahi i Manel de Cal Sereno.

També continuem entre tots empenyent perquè marxin de Montserrat, de Barcelona i de la resta dels Països Catalans.

Visca la Terra! Mori el mal Govern!"