Corrupció

El Consell de ministres espanyol acorda no concedir l’indult a Josep Miquel Duran (Cas Mercuri)

Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció hs informat que L’Audiència Provincial de Barcelona ha donat trasllat a les parts la comunicació del Ministeri de Justícia informant que el Consell de ministres, en sessió del 4 d’octubre passat, va acordar no concedir l’indult sol·licitat per l’ex-intendent de la Policia municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, condemnat pels delictes de la peça 30 del cas Mercuri.

Amb aquesta denegació d’indult el Sr. Josep Miquel Duran Macho ja no té més recorregut per no complir la pena de 8 anys d’inhabilitació i ha de ser apartat definitivament de les seves funcions i sou a l’Ajuntament de Sabadell.

El passat 20 de setembre el Tribunal de la Audiència Provincial de Barcelona ja va desestimar la petició del Sr. Josep Miquel Duran Macho de no executar la pena de 8 anys d’inhabilitació a l’haver sol·licitat l’indult, al considerar el Tribunal que la petició d’indult no és un requisit fonamental per suspendre una pena i que la concessió de l’indult és només una possibilitat. Fet que ara es corrobora que sol·licitar-lo no implica la concessió.

El Sr. Josep Miquel Duran Macho va ser condemnat a 15 mesos i un dia de presó i a 11 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local, com autor criminalment responsable d’un delicte de tràfic d’influències i d’un delicte de prevaricació administrativa. L’Audiència Provincial de Barcelona va acceptar suspendre l’ingrés a presó amb la condició que realitzés un “curs d’ètica i transparència en l’administració pública i que no tornés a delinquir en tres anys” i la inhabilitació li va ser rebaixada a 8 anys. Penes que van ser ratificades pel Tribunal Suprem.

El Sr. Josep Miquel Duran està pendent de judici en altres. A lacom acusat pels delictes continuats contra l’ordenació del territori i de prevaricació administrativa, per l’abocament il·legal de terres a la finca de Can Xupa, pel què la Fiscalia li demana 2 anys de presó i 8 anys d’inhabilitació. I també en laen la que se li demana 2 anys d’inhabilitació pel delicte d’omissió de perseguir delictes