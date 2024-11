12 anys de cas Mercuri

Avui es compleixen 12 anys d’aquell 27 de novembre de 2012 en què va sortir a la llum pública un dels casos de corrupció més greus de Catalunya, el cas Mercuri. Quedava al descobert la trama que el PSC havia teixit durant anys amb Manuel Bustos al capdavant, junt amb del seu entorn familiar, responsables polítics del Partit Socialista, funcionaris municipals, càrrecs de confiança i empresaris, amb l’objectiu de beneficiar els interessos personals i partidistes a costa de l’interès públic.

El dany a la ciutat va ser irreparable. El nom de Sabadell va quedar tacat. La societat sabadellenca va veure com l’alcalde, part del seu govern i del seu partit eren els responsables d’actuacions contra l’interès comú. Es va generar una pèrdua de confiança amb la institució municipal i un gran desconcert entre el personal municipal.

Els efectes negatius de la corrupció exercida per les persones implicades en el cas Mercuri difícilment es podran avaluar en la seva justa mesura. Però tenim la confiança que la Justícia exerceixi la seva raó de ser i repari el dany causat, esclarint tots els fets i depurant les responsabilitats dels encausats en aquest univers delictiu en què van incórrer: suborns, contra l’ordenació urbanística, tràfic d’influències, violació de secrets, malversació de cabals públics, prevaricació, falsedat documental, contractació irregular, etc.

Malauradament en aquests 12 anys s’ha avançat molt poc i en el darrer any menys del què seria just i desitjable. La pròpia lentitud de l’administració de Justícia, les pràctiques obstruccionistes de les defenses dels imputats, els constants canvis de funcionaris judicials, l’aturada per la COVID,... han alentit en excés la instrucció de les peces i el seu trasllat a judici.

De les 12 peces actives únicament s’ha celebrat el corresponent judici de 4. Dues peces, la 18 i la 21, ja tenen data de judici, la primera el gener de 2025 i la segona el març de 2026. La resta, tot i tenir la instrucció finalitzada des de fa mesos, tenen pendent que es fixi la data de judici.

Des de la Plataforma SBDLC lamentem aquesta lentitud en la resolució de les causes obertes i denunciem el col·lapse permanent de l’administració de Justícia degut en gran part a la manca de recursos humans i materials que fa que esdevingui injusta, fins el punt de ser una de les més infradotades d’Europa.

A pesar d’aquesta situació i de la dilació en la resolució de les peces del cas Mercuri, des de la Plataforma SBDLC seguirem tenint el paper actiu com acusació popular, col·laborant amb la Justícia i vetllant que la lentitud no es pugui convertir en atenuant pels acusats. Seguirem informant sobre l’evolució del sumari i les actuacions judicials i treballant per escombrar la corrupció de les institucions i de la societat.

Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció

Sabadell, 27 de novembre de 2024