El Davantal

Per un Correllengua simultani i unitari als Països Catalans

Fem una crida perquè el Correllengua se celebri simultàniament i coordinadament arreu dels Països Catalans, com una gran acció nacional compartida, esborrant fronteres estatals i internes

Els motius són clars i urgents:

Que no hi haja reciprocitat de l’audiovisual és una decisió estrictament política colonial! Com apunta la campanya que es dur a terme. Mentre les institucions callen o miren cap a una altra banda. Una campanya que es manté viva dia sí, dia també durant 5 anys. El Correllengua pot ser l'expressió viva d’aquesta xarxa popular que no defalleixi.

Esborrar les fronteres. Entre els estats espanyol i francès han trossejat la nostra nació i al sud de l’Albera l’han dividida en regions administratives separades. Sense tenir en compte que compartim llengua, cultura, història i els anhels de fraternitat i llibertat. Un Correllengua simultani desbordaria simbòlicament aquestes fronteres, i reafirmaria la nostra unitat com a poble.

Visualitzar la nació completa. Encara avui, hi ha catalans que desconeixen l’existència real dels Països Catalans o simplement no han interioritzat aquest marc mental. Coordinar un sol Correllengua a tot el territori ens permetria mostrar al món i a nosaltres mateixos que existim, resistim i persistim com a nació.

Fer front, junts, a l’ofensiva contra el català. Els pactes del PP i Vox a les Illes i al País Valencià, i l’extrema dreta francesa a Catalunya Nord, ataquen el català amb l’objectiu de esborrar-lo de l’esfera pública. Un Correllengua compartit és una resposta col·lectiva, transversal i combativa a aquests intents de silenci.

Perquè ja vam imaginar aquest país, i no podem renunciar-hi. El Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) va ser una fita històrica: un esforç col·lectiu per pensar i construir cultural i políticament els Països Catalans com a projecte compartit. Aquella tasca visionària, sorgida des de la societat civil, va ser posteriorment ignorada per les forces polítiques. És hora de reprendre aquell fil trencat i actualitzar-lo des de l’acció popular

Perquè el 24 de juny és la Diada Nacional dels Països Catalans. Cada any, la Flama del Canigó es renova i s’estén com una taca d’oli arreu del territori, simbolitzant la transmissió viva de la llengua i la cultura. És l’oportunitat perfecta per fer del Correllengua un acte simultani, encesa comuna d’un mateix foc compartit.

Per tot això, fem aquesta crida amb esperança i determinació. És l’hora de relligar-nos de nou com a nació. Que el Correllengua sigui el fil que uneixi tots els racons dels Països Catalans en una sola veu, una sola flama, una sola voluntat: la seva Llibertat i fraternitat amb tots els pobles del món.

Ens hi va la llengua. Ens hi va la nació. Ens hi va el futur.