LANC convoca un acte a Lledoners en suport a Pablo Hasél, cinc anys després del seu empresonament

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per al pròxim 15 de febrer un acte de suport a Pablo Hasél davant el centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). L’entitat defineix el raper de Ponent com “el darrer pres polític” empresonat per motius d’expressió a l’Estat espanyol. La convocatòria ha estat avançada pel periodista Quico Sallés a El Món.cat.
L’acte tindrà lloc a la mateixa presó on van estar empresonats els dirigents independentistes condemnats arran del Primer d’Octubre de 2017, i on actualment compleix condemna Hasél, traslladat a Lledoners després de passar per la presó de Ponent. Segons l’ANC, la mobilització vol denunciar la vulneració del dret a la llibertat d’expressió i mostrar solidaritat amb un pres que ha rebutjat qualsevol benefici penitenciari que impliqui penediment o renúncia als seus principis.
Fonts de la direcció de l’entitat expliquen que la convocatòria vol fer arribar a Hasél “l’acompanyament i la comprensió” d’un moviment que considera el seu empresonament un cas paradigmàtic de repressió política. El raper va ser condemnat per les lletres de les seves cançons contra la monarquia borbònica espanyola, en aplicació dels delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.
Un dels elements destacats de l’acte serà la participació del món acadèmic internacional. L’ANC ha impulsat un manifest de suport signat per catedràtics emèrits i professors universitaris europeus, que es llegirà durant la concentració. L’entitat recupera així una fórmula ja utilitzada a principis dels anys 2000 per la Comissió de la Dignitat, amb l’objectiu d’internacionalitzar el cas i denunciar-lo en clau de drets civils i polítics.
Cinc anys d’empresonament
Pablo Hasél va ingressar a presó el febrer de 2021, després d’una operació policial al rectorat de la Universitat de Lleida. El seu empresonament va provocar una onada de protestes arreu del país i va situar de nou la llibertat d’expressió al centre del debat polític. Des de l’inici del seu internament, Hasél ha refusat participar en el programa de tractament penitenciari, que considera orientat al penediment ideològic, i ha denunciat reiteradament el que qualifica de “repressió política”.
Actualment, Hasél compleix una pena de nou mesos de presó per enaltiment del terrorisme, acumulada a una condemna anterior de dos anys pel mateix delicte, a més d’altres causes vinculades a la seva militància social. La seva sortida de la presó està prevista, si no hi ha canvis, per al 14 d’abril de 2027.
Mobilitzacions recents i denúncia pública
La convocatòria de l’ANC arriba pocs dies després que, el 17 de febrer de 2025, es fes una cantada de denúncia davant la presó de Ponent, coincidint amb els quatre anys d’empresonament del raper. L’acte, organitzat per Cantaires de Ponent amb la col·laboració d’entitats antirepressives, va comptar amb la participació de Lluís Llach, president de l’ANC, que va interpretar una versió adaptada de La presó de Lleida denunciant que a Hasél “li han robat quatre anys de vida”.
En els parlaments, es va criticar que Hasél continuï empresonat per unes cançons contra la monarquia mentre altres responsables polítics implicats en greus escàndols romanen en llibertat. També es va llegir un escrit del mateix raper, en què defensa que només la lluita organitzada pot fer front a la “violència sistèmica” de l’Estat.
El cas de Hasél ha estat també objecte de dures crítiques periodístiques. En un editorial publicat a VilaWeb el 15 de febrer de 2024, Vicent Partal va denunciar el tracte que rep el raper a les presons catalanes i va exigir que “a la Generalitat li caigui la cara de vergonya” per les discriminacions patides, especialment en comparació amb el tractament rebut pels presos polítics del procés.
L’acte del 15 de febrer a Lledoners vol tornar a posar sobre la taula una evidència incòmoda: que, a Europa, l’únic músic empresonat per les lletres de les seves cançons és a Catalunya, i que el seu cas continua sent una ferida oberta en termes de drets, democràcia i llibertat d’expressió.